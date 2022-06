Todo lo que sabemos sobre Exoprimal: fecha, gameplay y plataformas

Load More

Exoprimal se reveló por primera vez en PlayStation State of Play, donde Capcom mostró algunos de los primeros aspectos de su juego de acción multijugador. Se mostró de todo, desde robots armados con katanas hasta arquetipos de apoyo defensivo, lo que sugiere que los escuadrones deberán cumplir roles específicos al enfrentarse a las antiguas amenazas que pisotean los paisajes urbanos.

Tráiler de PlayStation State of Play 2022

Exoprimal se lanzará en PlayStation 5 , PlayStation 4 , Xbox Series X|S , Xbox One y Steam . Esto significa que los jugadores pueden disfrutar de la acción basada en dinosaurios en una variedad de plataformas.

Exoprimal está programado para lanzarse en 2023, sin embargo, aún no se ha revelado una fecha concreta.

Si bien estas amenazas escamosas pueden parecer aterradoras, los jugadores podrán utilizar una armadura de combate mecanizada para obtener una ventaja. Estos exotrajes no solo se ven increíblemente geniales, sino que también permiten a la humanidad vencer la amenaza prehistórica.

Exoprimal se anunció en PlayStation State of Play , donde Capcom les dio a los espectadores un adelanto de su nuevo juego cooperativo con dinosaurios . A diferencia de Dino Crisis, Exoprimal lleva a escuadrones de jugadores a unirse para acabar con hordas de terrores con dientes.

by María Pastoriza