Concord: fecha de lanzamiento, plataformas, jugabilidad y todo lo que sabemos

A un año de haber sido revelado, Concord vuelve a estar en el foco y acá te vamos a decir todo lo que sabemos de este nuevo shooter de héroes incluyendo su fecha de lanzmiento, plataformas, jugabilidad y más.

La primera vez que supimos de Concord fue en el año 2023. Este videojuego es un shooter fue desarrollado por PlayStation Studios y la anticipación del público va en creciente, sobre todo porque el proyecto sigue en marcha y no se ha interrumpido, como es el caso de The Last of Us Factions.

Concord es la oferta de Sony para los juegos shooters inspirados en héroes, en donde personajes con diversas habilidades se enfrenan entre si en partidas multijugadores donde solo uno quedará en pie. Después del State of Play de mayo 2024, tenemos nuevos detalles de este esperado juego y acá te compartimos los detalles.

Fecha de lanzamiento de Concord

Concord será lanzado el viernes 23 de agosto de 2024.

Esta fecha fue revelada durante la transmisión del State of Play de Sony de mayo 2024.

¿Concord será Free to Play?

No se ha confirmado, pero parece que Concord no será F2P sino que se tratará de un lanzamiento Premium. Como se indica en una actualización del 30 de mayo en el Blog de PlayStation, los creadores compartirán detalles sobre «las ediciones de Concord y el lanzamiento de los pedidos anticipados» en un futuro.

El mero hecho de que el juego vaya a tener varias ediciones diferentes e incluso esté disponible para reserva implica que hay un precio de admisión. Sin embargo, eso no quiere decir que no vaya a haber también una versión F2P reducida, así que tendremos que esperar a ver qué pasa.

Plataformas donde estará disponible

Concord estará disponible en PC y PS5. Este marca el segundo lanzamiento en la historia de Sony en el que uno de sus juegos llegará a PC (el primero fue Helldivers 2).

Aún no se tiene información sobre si este juego llegará o no a PS4, pero lo más probable es que no ya que que Concord es un título de la generació actual.

Beta de Concord

Concord recibirá una beta, aunque aún no se ha fijado una fecha exacta. Está previsto que llegue a finales de este verano, por lo que existe la posibilidad de que esta beta se extienda hasta el lanzamiento completo en agosto, aunque son meras conjeturas.

Al parecer, aquellos que reserven Concord obtendrán cierto grado de acceso anticipado a la beta, y poco después se abrirá un periodo para todos los jugadores potenciales. Os mantendremos informados sobre esto en cuanto sepamos más detalles.

Jugabilidad de Concord

Concord es, en esencia, un shooter de inspirado en héroes, de 5 contra 5, que ofrece una serie de personajes distintos inspirados en héroes con sus propias habilidades, similar a Overwatch. Aunque los fundamentos de los FPS han sido primordiales para el equipo de desarrollo, ya que se han esforzado por “crear un FPS ajustado y bien equilibrado que se sienta bien al jugar”, la habilidad con las armas no es lo único que te hará ganar partidas.

La puntería y la habilidad con el pulgar no siempre son suficientes para salir victorioso, insinuaron los desarrolladores. Con una lista de lanzamiento de 16 personajes, conocidos como Freegunners, ya hay una serie de habilidades que cambian el juego, algunas pueden sonar bastante familiares.

Hay una habilidad de bloqueo, muy parecida a la de Mei en Overwatch 2, que te permite bloquear una línea de visión. Mientras tanto, otro personaje puede generar una cúpula «bloqueadora de balas», muy parecida a la burbuja de Winston en Overwatch 2. Incluso hay algunas trampas explosivas de las que Junkrat sin duda sería fan.

FIREWALK STUDIOS Algunos Freegunners pueden levitar, otros pueden tender trampas a las tripulaciones rivales. Todo es cuestión de dominar tu equipo.

Dos equipos de Freegunners competirán en distintos modos de juego, aunque aún no se ha revelado cómo serán exactamente ni cuáles serán sus objetivos.

Además del combate en tiempo real, Concord se presenta como un juego de servicio en vivo que desarrollará su historia con el tiempo. A partir del lanzamiento, se estrenarán nuevas cinemáticas cada semana, en las que los desarrolladores brindarán a los fans nuevos avances de la trama y el desarrollo de los personajes de forma regular.

Desarrolladores de Concord

Firewakl Studios es el encargado del desarrollo de Concord. Este es un estudio que tiene sede en Washington y que forma parte de PlayStation Studios. Fue fundado en 2018 y con el tiempo su equipo ha ido creciendo, contando con más de 100 empleados a tiempo completo en la actualidad. Concord es su primer proyecto.

Ryan Ellis, cofundador del estudio, es el Director del Juego para este título. Ellis es mejor conocido por sus siete años en Bungie, donde fue acreditado como Director Creativo de Destiny 2 y también trabajó como Director de Arte Técnico para el Destiny original.

Resulta que Bungie también es un estudio de apoyo para Concord. Aunque la naturaleza exacta de la relación no está clara, Bungie fue adquirido por Sony en 2022 por 3.6 mil millones de dólares, en gran parte debido a su experiencia en el ámbito de los servicios en vivo. Así que es muy probable que los veteranos de Bungie hayan ayudado con el modelo para el flujo continuo de contenido de Concord.

Tráilers de Concord

El juego posee varios tráilers y acá te los mostramos todos:

Teaser

Tráiler cinemático

Tráiler de jugabilidad

Y esto es todo lo que tienes que saber, de todas formas estaremos actualizando este artículo con toda la información reciente sobre este juego así que mantente muy atento.

