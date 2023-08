Zenless Zone Zero: beta, trailer, gameplay, fecha de lanzamiento y más

Zenless Zone Zero es un juego RPG de acción completamente nuevo de los desarrolladores detrás de Genshin Impact. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre el próximo título de HoYoverse.

Si bien Genshin Impact continúa demostrando ser increíblemente popular, HoYoverse ha revelado nuevos detalles sobre su próximo título ARPG: Zenless Zone Zero. El año pasado, los desarrolladores insinuaron este título, pero desde entonces, las noticias sobre Zenless Zone Zero han sido bastante escasas.

Sin embargo, la beta nos ha dado un adelanto de los coloridos personajes, la configuración, la jugabilidad y la información sobre las inscripciones beta cercanas. Ya sea que desees obtener más información sobre Zenless Zone Zero o simplemente desees sumergirte en la versión beta cerrada, te lo contamos todo.

Hoyoverse

¿Hay una fecha de lanzamiento de Zenless Zone Zero?

Actualmente no hay una fecha de lanzamiento confirmada para el juego. Con eso en mente, es probable que recibamos un anuncio oficial de HoYoverse durante la Gamescom de esta semana.

Actualizaremos esta sección tan pronto como escuchemos más información, así que no olvides pasarte de vez en cuando.

Plataformas en las que estará disponible

Zenless Zone Zero se lanzará en PC y dispositivos iOS. Actualmente no hay noticias sobre si el juego se lanzará en PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch y Xbox Series X|S. Si bien se podrían agregar más dispositivos en el futuro, es probable que HoYoverse revele más noticias a medida que nos acerquemos a la fecha de lanzamiento del juego.

Tráilers

El tráiler de revelación se emitió el 13 de mayo de 2022. Se anunció a través del sitio web teaser oficial del juego , que originalmente tenía un temporizador de cuenta regresiva y una breve grabación de audio.

Durante el tráiler, los jugadores pueden vislumbrar New Eridu, el último refugio para la civilización debido a la calamidad “Hollow”. Es en estas calles futuristas donde se puede ver a varios personajes de Zenless Zone Zero enfrentándose a monstruos misteriosos.

Tráiler del Summer Game Fest

Un tráiler posterior reveló aún más sobre el título, mostrando detalles adicionales sobre el combate y mostrando los elementos ARPG del juego.

Gamescom 2023

Por fin, tras casi un año de silencio, Zenless Zone Zero recibió algo de amor en la Gamescom con un nuevo tráiler de juego. Aunque todavía no se ha anunciado la fecha de lanzamiento del juego, ni siquiera la ventana de lanzamiento, los fans están tranquilos por el hecho de que el juego se ha mostrado y es de esperar que llegue pronto.

Gameplay

Zenless Zone Zero presenta un sistema de combate fluido, cinemático y orientado a la acción. Los jugadores pueden tomar el control de diferentes unidades para desatar habilidades electrizantes y combos QTE ilimitados, lo que les da una ventaja sobre sus enemigos.

Sin embargo, a diferencia de otros títulos de HoYoverse, el juego también tiene mecanismos de juego roguelike. Esto significa que tendrá claras diferencias con Genshin Impact y el combate por turnos visto en Honkai: Star Rail.

Gracias a la beta cerrada, ya hay filtraciones sobre cómo se ve el juego en acción:

Historia y escenario de Zenless Zone Zero

El título tiene lugar en un mundo postapocalíptico donde la civilización ha sido destruida por un desastre sobrenatural conocido como “Hollows”. Este extraño fenómeno ha llevado a dimensiones en las que vagan monstruos misteriosos llamados “Etéreos”.

New Eridu es la última civilización urbana que sobrevivió al apocalipsis, pero su supervivencia depende de la tecnología y los valiosos recursos que se extraen de los Hollows.

Para salvar a la humanidad y descubrir el misterio detrás del desastre sobrenatural, los jugadores deben asumir el papel de un “Proxy”, un profesional especial que guía a las personas en su exploración de los Hollows.

Es aquí donde los jugadores deben utilizar las habilidades de sus personajes, reclamar datos valiosos y progresar a través de la historia del juego.