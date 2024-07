Zenless Zone Zero está lleno de personajes únicos para usar y, para aquellos que no quieran sumergirse demasiado en el sistema gacha, hay un montón de Agentes que se pueden conseguir gratis. He aquí quiénes son y cómo conseguirlos exactamente.

El último lanzamiento de HoYoverse es Zenless Zone Zero, que aporta un giro futurista al género gacha. Como protagonista no combatiente, tendrás que ayudar a otros personajes a explorar mazmorras hostiles conocidas como Hollows.

Cada luchador tiene un estilo de juego distinto y es probable que quieras experimentar con la mayoría de ellos. A pesar de que el juego tiene un sistema de banners, puedes añadir un puñado de personajes a tu grupo de forma gratuita.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Todos los personajes gratis de Zenless Zone Zero y cómo conseguirlos

Actualmente hay seis personajes que puedes conseguir gratis en Zenless Zone Zero:

Anby

Nicole

Billy

Ben

Corin

Soukaku

Puedes encontrar un resumen de cada uno de ellos en la siguiente tabla, incluyendo su atributo, rango, estilo de lucha y cómo desbloquearlos exactamente.

PERSONAJE ATRIBUTO RANGO FACCIÓN ESTILO CÓMO DESBLOQUEAR

Anby Eléctrico A Liebres Astutas Aturdir Se desbloquea en el tutorial

Nicole Éter A Liebres Astutas Apoyo Se desbloquea en el tutorial

Billy Físico A Liebres Astutas Ataque

Se desbloquea en el tutorial Fuego A Construcciones Belobog Defensa Completa la Historia 1 del Capítulo 2

Corin Físico A Servicios Domésticos Victoria Ataque Recompensas del prerregistro

Soukaku Hielo A Sección 6 Apoyo Completa Defensa Shinyu 3-4

Liebres Astutas

Las batallas en Zenless Zone Zero utilizan un sistema de tres miembros, por lo que las tres Liebres Astutas: Anby, Nicole y Billy se ponen a disposición de los jugadores casi al principio del juego.

Cada una tiene diferentes Estilos de Lucha que se complementan entre sí.

Billy puede infligir daño a larga distancia con sus pistolas de doble empuñadura. Anby se especializa en aturdir a los oponentes y atacar con electricidad. Por último, Nicole es adecuada para el papel de apoyo y canaliza un campo de energía de éter para atraer a los enemigos, dando a sus compañeros de equipo la oportunidad perfecta para infligir aún más daño.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Ben Bigger

Ben Bigger es el único personaje centrado en la defensa que actualmente puedes conseguir gratis en Zenless Zone Zero. Es un oso duro que trabaja como contable para Industrias Pesadas Belobog. Gracias a su Ataque Especial, es muy bueno protegiéndose con un escudo, y también puede lanzar algunos devastadores ataques de Fuego.

Corin

Corin esun personaje físico que puede utilizar su motosierra extensible para realizar ataques de tajo en combate. También puede infligir más daño si alguno de sus compañeros de grupo también pertenece a la facción Victoria, o si también son luchadores físicos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Soukaku

Soukaku es una unidad de apoyo con el atributo Hielo. Cada vez que usa su ataque EX Especial, Encadenado o Definitivo, obtiene acumulaciones de Vórtice que puede consumir para usar Volar la Bandera, un ataque que inflige un potente daño de Hielo y proporciona una mejora de ATQ que puede pasar a sus compañeros de equipo si éstos intervienen con un ataque de Asistencia o Encadenado.

Estos son todos los personajes gratuitos de Zenless Zone Zero en este momento. Actualizaremos esta página cuando se añadan más luchadores gratuitos al juego. Si te apuntas al nuevo gacha, consulta los códigos que puedes canjear.

El artículo continúa después del anuncio.