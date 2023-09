Lies of P: todos los logros y trofeos y cómo obtenerlos

Lies of P te ofrece un desafío inmenso si deseas enfrentarte a enemigos extraordinarios, y completar la lista de logros y trofeos no será fácil. Aquí tienes una lista con todos los trofeos y logros en Lies of P y cómo obtenerlos.

Como en todo soulslike, los jugadores deberían esperarse un grado alto de dificultad en Lies of P porque el mundo está lleno de jefes duros y secretos interesantes por encontrar. Completar todo será una tarea desafiante.

Por lo tanto, para los jugadores que buscan sacar todo lo que puedan de este juego, hemos armado la lista con todos los logros y trofeos que pueden coleccionar, según tu plataforma.

¿Cuántos logros y trofeos hay en Lies of P?

Hay un total de 43 logros y trofeos en Lies of P, por lo que si juegas en Xbox o PC y no estás seguro si te falta uno, es porque PlayStation tiene uno extra de platino por juntar todos los otros.

Lies of P: todos los logros y trofeos

Para obtener detalles sobre cada logro en Lies of P, mira la lista completa y cómo completarlos: