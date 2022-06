Vuelve la Beer Jam, una iniciativa para apoyar al sector del desarrollo de videojuegos

Load More

El periodo de inscripción para participar en la segunda edición de la Beer Jam by San Miguel ya está abierto desde hoy y hasta el próximo 27 de junio. Solo hay que entrar en este link y cada participante deberá rellenar el formulario de registro incluyendo el nombre del equipo, descripción del mismo, nombre y apellidos de los integrantes, y un usuario de Discord para recibir todas las novedad del evento.

En la pasada edición 55 desarrolladores de videojuegos de todo el territorio tuvieron la oportunidad de crear su propio videojuego. “Ultimate Beer Racer” , fue el proyecto ganador creado por el desarrollador Javi Coder. Es un juego online con opción multijugador, en el que el personaje protagonista es una cerveza San Miguel que no quiere calentarse y debe llegar cuanto antes a una nevera, atravesando un caluroso mapa.

Cervezas San Miguel, en su afán por despertar la inquietud en el territorio de los videojuegos, lanza una nueva edición de la Beer Jam by San Miguel, con el objetivo de apoyar y dar visibilidad al sector de los desarrolladores de videojuegos en España, poniendo en valor su trabajo y ayudándoles a superar los obstáculos a los que se enfrentan para desempeñar su profesión en nuestro país.

Tras el éxito de la pasada edición digital, este año Cervezas San Miguel va un paso más allá y presenta la segunda edición de la Beer Jam by San Miguel en formato presencial.

by Francisco García