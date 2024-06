El Summer Game Fest decepciona por la falta de anuncios grandes

El esperado evento Summer Game Fest ha decepcionado a muchos jugadores debido a la falta de anuncios de nombres grandes, como juegos AAA. Acá te comentamos lo que se está diciendo.

El Summer Game Fest tuvo algunos anuncios interesantes de videojuegos, como actualizaciones para juegos de la talla de Dragon Ball Sparkling, Sonic X Shadow Generations o el anuncio de LEGO Horizon Adventures.

Pero seamos honestos, muchos se decepcionaron porque esperaban más. Sobre todo de parte de estudios de renombre, ya que el evento se centró en los estudios más pequeños y juegos independientes.

El 8 de junio, Geoff Keighley publicó una encuesta en Twitter/X para conocer la opinión de los espectadores. Al momento de escribir estas líneas, se habían emitido más de 220.000 votos. El 39,8% otorgó la peor calificación posible: «D o inferior».

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sólo el 9,1% le dio una calificación de «A», y los votantes expresaron su desagrado en los comentarios.

Es cierto, el Summer Games Fest destacó numerosos títulos independientes lo cual es bastante positivo para una industria que necesita más libertad creativa. Además, es bueno dar visibilidad a equipos más pequeños en una plataforma importante. Sin embargo, la ausencia de grandes títulos triple A en el evento ha generado críticas.

Durante el evento, Valorant anunció que por fin que llegaba a consolas, lo que había sido un port muy esperado. Pero puede que se haya alargado más de la cuenta. “¿Cuánto os ha pagado Riot para que Valorant ocupe la mitad del evento?“, comentó un espectador mientras el anuncio duraba casi 10 minutos de las dos horas que duraba el todo el evento.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Otro añadió a la encuesta de Keighley: “Para mí fue un suspenso, pero no es culpa tuya, los juegos presentados no me interesaron y además nos avisaste con antelación“.

“Creo que la gente esperaba más títulos AAA de las grandes desarrolladoras. A algunos no les gustan los juegos indie, lo cual es una m*erda“, continuó. “Creo que los desarrolladores deberían poder anunciar sus juegos a través de Geoff“, añadió un jugador.

A pesar de las críticas al Summer Game Fest, algunos defendieron al anfitrión: “Creo que es el mejor evento de Geoff desde el punto de vista de la fluidez y el ritmo, sobre todo después del TGA del año pasado. Por desgracia, el contenido no estuvo a la altura“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Los resultados de la encuenta son claros: Geoff tiene que ofrecer un mejor Summer Game Fest en 2025. Eso si la afluencia de público y la respuesta de los fans este año no afectan al futuro de uno de los pocos grandes eventos de presentación de videojuegos que quedan.