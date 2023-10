Zero Latency trae Outbreak, el planazo VR perfecto para Halloween

Zero Latency ha levantado el velo de su experiencia de VR más reciente y terrorífica hasta la fecha. Outbreak supone otro impresionante paso adelante para la empresa, que va más allá con simulaciones de juego totalmente inmersivas y únicas que no puedes reproducir en ningún otro sitio. Nos pusimos manos a la obra, literalmente, con esta nueva y audaz creación, y nos quedamos asombrados por el nivel de inmersión.

Han pasado ya unos cuantos (muchos) años desde que fui a Zero Latency por primera vez. En aquella ocasión también me tocó matar zombis. Aunque fue una auténtica pasada, hoy puedo decir que Zero Latency ha subido de nivel y ha ido muchísimo más allá con Outbreak, su nueva experiencia.

El movimiento es clave en esta experiencia única de VR, con todos los jugadores en una cuadrícula en un almacén gigante, ya que la simulación mapea tu movimiento en el mundo real y sigue cada paso en el espacio virtual. Así, con este grado de inmersión sin igual, caminando físicamente por el espacio 3D que te rodea, cada pequeño susto es aún más escalofriante.

Aunque gran parte de los movimientos del juego parecen fluidos con tus pasos reales, las contadas ocasiones en que tienes que subir una rampa o bajar a las profundidades de unas sucias alcantarillas son una experiencia extracorpórea alucinante.

Aunque físicamente estás de pie sobre suelo firme, con los pies bien plantados, el movimiento hacia arriba y hacia abajo dentro del juego engaña completamente a tu cerebro, ya que te parece que necesitas subir o bajar a pesar de que simplemente avanzas sobre una superficie plana.

Otro momento específico de Outbreak requiere que los jugadores se muevan por un conducto de ventilación a través de un tejado. Y aunque no todo el mundo tiene miedo a las alturas, al mirar hacia abajo en este mundo ricamente detallado parece como si pudieras caerte en cualquier momento. Yo, con cierto vértigo, lo pasé realmente mal, y a la vez es increíble lo que Zero Latency ha conseguido aquí.

Zero Latency hace un gran uso de un hardware fantástico

Como se indica en el sitio web de Zero Latency, la experiencia incluye el siguiente hardware para que los juegos se desarrollen con la mayor fluidez posible. En mi experiencia anterior, el cargar con una mochila con el equipo lo hacía un poco menos disfrutable. Sin embargo, ahora el equipo está preparado con las HTC VIVE Focus 3 personalizadas, todo es mucho más ligero y puedes moverte de manera natural. El vídeo 5K y el sonido espacial 3D hacen el resto.

En cuanto al sonido espacial 3D, Outbreak hace un trabajo surrealista al hacerte sentir como si estuvieras justo en el corazón de un apocalipsis zombi. Durante la partida, a menudo oía los gemidos y lamentos de las hordas detrás de mí, sólo para darme la vuelta y encontrarme cara a cara con los muertos vivientes.

Gráficamente, el casco HTC VIVE Focus 3 es suave y nítido, y proporciona una visión clara a los jugadores sin que parezca que llevas un casco gigante pegado a ti durante todo el viaje. Y quien tenga miedo al mareo no debe temer, la claridad junto con tu movimiento real ayudan a aliviar cualquier problema en ese sentido.

Por último, como cabe esperar de una experiencia de VR rodeado de otras personas, Zero Latency cuenta con sólidas medidas para garantizar que no chocáis entre vosotros en todo momento. Cuando un jugador parece estar demasiado cerca de otro, aparece una alarma de advertencia a través de los auriculares, con formas de aspecto “Dorito” que enmascaran al jugador que está muy cerca. Debo decir que esto no te salva de algún pequeño roce de vez en cuando, pero teniendo cuidado no pasa nada.

Aunque, por supuesto, esto no elimina por completo las posibilidades de que choques con tus compañeros de equipo, proporciona algunos límites útiles, sobre todo al principio, cuando aún estás intentando hacerte a la idea de las dimensiones de la experiencia.

En definitiva, la nueva experiencia de VR de Zero Latency, Outbreak, utiliza su equipo y su concepto con éxito. Para los amantes del género y de cualquier cosa realmente innovadora en el espacio tecnológico, coge a unos amigos y dirígete a tu local Zero Latency más cercano. Este es el planazo de Halloween que esperabas.

