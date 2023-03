Todos los juegos de PSVR2: fecha de lanzamiento, juegos en desarrollo y ports

Con el próximo salto generacional de Sony en hardware de realidad virtual ahora sobre nosotros, hemos elaborado una lista completa de todos los juegos en desarrollo para PSVR2. Desde todos los títulos que obtuvimos el día del lanzamiento hasta una variedad de próximos proyectos, esto es lo que necesitas saber.

Con el lanzamiento de PS VR2 llega un nuevo capítulo en el ámbito de la realidad virtual. A través de tecnologías más avanzadas, fidelidad gráfica mejorada y, lo que es más importante, nuevos juegos ahora en proceso, los propietarios de PS5 ahora pueden disfrutar de experiencias completamente nuevas.

Si bien la línea de lanzamiento en sí estuvo repleta de algunas docenas de nuevos lanzamientos y ports muy esperados, eso es solo el comienzo de lo que PS VR2 tiene reservado. Muchos más juegos están actualmente en desarrollo para los próximos meses y años, así que echemos un vistazo a cada juego de PS VR2 en el camino.

Contenido

Todos los juegos de PSVR2

Juegos ya lanzados

Para aquellos que abrieron la caja de PS VR2 el primer día, una serie de nuevas experiencias estuvieron disponibles de inmediato. El cabeza de cartel obvio no era otro que Horizon Call of the Mountain, un nuevo juego en el universo de Horizon creado desde cero para PS VR2. Si estás buscando una experiencia AAA para comenzar, no hay que mirar más allá de Call of the Mountain.

A continuación se muestra una lista completa de todos los títulos de lanzamiento de PS VR2 que los fans pudieron disfrutar el primer día:

After The Fall

Altair Breaker

Cities VR

Cosmonious High

Creed: Rise to Glory

Demeo

Drums Rock

Dyschronia: Chronos Alternate

Fantavision 202X

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain

Job Simulator

Jurassic World Aftermath Collection

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat!

Moss

Moss Book II

NFL Pro Era

No Man’s Sky

Pavlov VR

Pistol Whip

Puzzling Places

Resident Evil Village

Rez Infinite

Runner

Song in the Smoke: Rekindled

Startenders: Intergalactic Bartending

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Synth Riders: Remastered Edition

Tentacular

Tetris Effect Connected

The Last Clockwinder

The Light Brigade

The Tale of Onogoro

Thumper

Townsmen VR

Vacation Simulator

What the Bat?

Zenith: The Last City

Zombieland: Headshot Fever Reloaded

Juegos con fecha de lanzamiento

A continuación, vienen los juegos que aún no se han lanzado pero tienen fecha de lanzamiento.

10 de marzo: Before Your Eyes

Before Your Eyes 16 de marzo: The Dark Pictures: Switchback VR

The Dark Pictures: Switchback VR 16 de marzo: Gorn

Gorn 21 de marzo: The Walking Dead: Saints & Sinners Capítulos 1 y 2

The Walking Dead: Saints & Sinners Capítulos 1 y 2 24 de marzo: Resident Evil 4

Resident Evil 4 30 de marzo: The Last Worker

The Last Worker Marzo: Nock – Bow + Arrow Soccer

Nock – Bow + Arrow Soccer 25 de mayo: Hello Neighbor: Search and Rescue

Próximos juegos de PSVR2 (en desarrollo)

Por último, pero no menos importante, conocemos algunos juegos en particular en desarrollo para PS VR2, pero algunos aún no han recibido ventanas de lanzamiento aproximadas. Juegos como Beat Saber y Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord se incluyen en esta sección, ya que si bien definitivamente llegarán, no sabemos cuándo esperarlos.

A continuación se muestra un vistazo completo a cada juego de PSVR2 sin fecha de lanzamiento en este momento:

TBA: Among Us VR

Among Us VR TBA: Another Fisherman’s Tale

Another Fisherman’s Tale TBA: Beat Saber

Beat Saber TBA: Behemoth

Behemoth TBA: C-Smash VRS

C-Smash VRS TBA: Colossal Cave

Colossal Cave TBA: Crossfire: Sierra Squad

Crossfire: Sierra Squad TBA: Firewall Ultra

Firewall Ultra TBA: Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord TBA: Green Hell VR

Green Hell VR TBA: Hellsweeper VR

Hellsweeper VR TBA: Humanity

Humanity TBA: Journey to Foundation

Journey to Foundation TBA: Madison

Madison TBA: Sushi Ben

Sushi Ben TBA: Synapse

Synapse TBA: The Foglands

The Foglands TBA: VR Skater

VR Skater TBA: X8

Eso es todo lo que hay que saber sobre cada juego de PS VR2 actualmente en desarrollo. Iremos actualizando este artículo con cualquier novedad.