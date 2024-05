Fatal Error en Wuthering Waves: cómo solucionar este bug

El bug Fatal Error en Wuthering Waves está impidiendo a los jugadores de PC sumergirse en el último proyecto de Kuro Games. A continuación te explicamos cómo solucionar este molesto error y seguir disfrutando de la aventura postapocalíptica.

No hay nada más frustrante que no poder acceder a tus juegos favoritos. No importa si se debe a errores inesperados que detienen el inicio de sesión, o a que te expulsan del juego por completo. Siempre es molesto.

Wuthering Waves es un nuevo juego gacha que rivaliza con Genshin Impact y Honkai Star Rail. Sin embargo, puede aparecer un mensaje de Fatal Error cuando los jugadores intentan iniciar el juego a través de Epic Games Store en PC. Si te encuentras con este problema, aquí te explicamos cómo solucionarlo.

Cómo solucionar el bug Fatal Error en Wuthering Waves

Hay varias formas de solucionar el mensaje de Error Fatal. Si has descargado el juego a través de Epic Games Store, los métodos que se indican a continuación deberían ayudarte:

Verifica los archivos del juego : Para ello, busca los archivos de Wuthering Waves en la biblioteca de Epic Games Launcher, haz clic con el botón derecho y selecciona la opción “Verificar”. Este proceso debería reparar cualquier archivo dañado.

: Para ello, busca los archivos de en la biblioteca de Epic Games Launcher, haz clic con el botón derecho y selecciona la opción “Verificar”. Este proceso debería reparar cualquier archivo dañado. Inicia Wuthering Waves directamente a través del lanzador en lugar de a través de Epic Games Store. Para ello, navega hasta la carpeta de instalación del juego y abre el archivo .exe del lanzador.

Si has instalado Wuthering Waves a través del sitio web oficial, prueba las siguientes técnicas de solución de problemas:

Repara el cliente a través del Lanzador : Haz clic en el icono de la llave inglesa en la esquina superior derecha de la página y elige la opción “Escanear y reparar”.

: Haz clic en el icono de la llave inglesa en la esquina superior derecha de la página y elige la opción “Escanear y reparar”. Desactiva la optimización a pantalla completa : Una vez localizado el archivo .exe del lanzador, haz clic con el botón derecho del ratón sobre él, selecciona Propiedades > Compatibilidad y haz clic en “Desactivar optimización de pantalla completa”.

: Una vez localizado el archivo .exe del lanzador, haz clic con el botón derecho del ratón sobre él, selecciona Propiedades > Compatibilidad y haz clic en “Desactivar optimización de pantalla completa”. Asegúrate de que está instalada la última versión de Microsoft Visual C++ y reinicia tu dispositivo. Puedes descargar la edición más actualizada del software a través de la tienda de Microsoft.

y reinicia tu dispositivo. Puedes descargar la edición más actualizada del software a través de la tienda de Microsoft. Desactiva el Control Flow Guard de Microsoft: Ve a las opciones de Seguridad de Windows en tu PC, haz clic en “Control de aplicaciones y navegadores” y en “Configuración de la protección contra exploits”, y asegúrate de que Control Flow Guard está desactivado.

Si pruebas las soluciones anteriores, es de esperar que desaparezca el error y puedas volver a disfrutar de Wuthering Waves. Para sacar el máximo partido a tu experiencia una vez que vuelvas al juego, lee sobre el sistema de Pity, consulta la lista completa de personajes y obtén una visión general de todo el contenido de la versión 1.0.

