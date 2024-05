Wuthering Waves: Reinicio de misiones diarias y semanal de los servidores

En Wuthering Waves necesitaremos saber la hora de reinicio semanal y diario de todos los servidores de Wuthering Waves para saber cuándo reaparecerán los materiales y enemigos, y esto es todo lo que tienes que saber al respecto.

Como buen juego gacha, en Wuthering Waves tenemos una serie de horas de reinicio diarias y semanales. Gracias a ellas podremos planificar nuestras horas de farmeo para poder sacar todo el rendimiento posible.

Para facilitarte las cosas, te traemos el tiempo de reinicio de las misiones diarias y semanales de todos los servidores de Wuthering Waves.

Contenido

Tiempo de reinicio de las misiones diarias de Wuthering Waves

En Wuthering Waves, el reinicio diario se produce a las 4 de la madrugada, según la hora del servidor del juego. Pero esto puede variar dependiendo de tu zona horaria. En la siguiente tabla encontraremos las horas de reinicio diario de todos los servidores:

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Servidor Hora de reinicio Américas 3 AM PT / 5 AM CST Asia 5 AM JST / 5 AM KST Europa 11 AM BST / 12 PM CET HMT (HK, MO, TW) 4 AM HKT SEA 4 AM CIT / 1:30 AM IST

Tiempo reinicio de las Wuthering Waves

La hora de reinicio semanal de Wuthering Waves es cada lunes a las 4 AM según la hora del servidor regional. No es necesario que cambiemos la zona horaria, ya que una vez que la hora local llegue a las 4 AM, el servidor regional se reiniciará automáticamente.

Después del reinicio semanal, podremos seguir las nuevas misiones semanales e incluso progresar en el pase de batalla. Tenemos todos los datos en el menú Terminal para ver todas las misiones que tenemos que completar.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre los reinicios diarios y semanales de Wuthering Waves. No dejes de visitarnos para saber sobre cómo aumentar nuestra resistencia o bien cómo probar los diferentes personajes.

El artículo continúa después del anuncio.