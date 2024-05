¿Hay códigos disponibles para Wuthering Waves?

Si te estás preguntando si podremos canjear códigos de Wuthering Waves para conseguir recompensas gratis te explicamos todo lo que tienes que saber al respecto.

El anuncio de Wutherin Waves ha dejado emocionados a los jugadores de gachas como Genshin Impact y Honkai Star Rail debido a su mundo abierto y su ambientación en un mundo postapocalíptico.

Con tantos personajes diferentes para jugar muchos se están preguntando si también dispondrá de los típicos códigos de canjeo para obtener recompensas gratuitas. Te explicamos todo lo que tienes que saber.

¿Hay códigos ahora mismo para Wuthering Waves?

No, no hay códigos disponibles en Wuthering Waves ya que, al momento de escribir estas líneas, el juego todavía no ha salido.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

No obstante, el acceso a la beta cerrada da la oportunidad de hacernos una buena idea de qué objetos podríamos conseguir a través de los códigos y qué esperar del juego como sus personajes.

Evidentemente al momento en el que haya cambios respecto a los códigos os actualizaremos la noticia al instante.

¿Habrá códigos en el futuro?

Kuro Game aún no ha revelado si Wuthering Waves añadirá códigos en el juego, pero eso no significa que esta mecánica no vaya a añadirse en el futuro. Tanto Genshin Impact como Honkai Star Rail cuentan con esta función. Del mismo modo, tenemos que destacar que el otro juego de la desarrolladora, Punishing Gray Raven, sí cuenta con su propia página de códigos canjeables.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Del mismo modo, Wuthering Waves también tiene muchas similitudes tanto con Genshin Impact como con Tower of Fantasy, ya que ambos son juegos gacha de mundo abierto. Por ello, es muy probable que los desarrolladores sigan este patrón y recompensen a sus jugadores con códigos gratuitos.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. No dudes en seguir visitándonos para estar al día de todo lo que ocurre dentro de Wuthering Waves como los requisitos para jugar o si es multiplataforma.