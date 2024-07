6 cómics de Webtoon que merecen un anime como Solo Leveling y Tower of God

Webtoon es una plataforma para leer cómics online muy popular, y de ella salen animes como Solo Leveling y Tower of God. ¿Qué otros cómics de Webtoon querrías ver convertidos en anime?

Webtoon es una de mis plataformas favoritas de todo Internet. En ella puedes leer obras de todo tipo de autores, desde manhwas coreanos llenos de romance hasta historias oscuras repletas de sangre y destrucción.

De Webtoon han salido dos de los grandes éxitos del anime en el momento, Solo Leveling y Tower of God. En este artículo encontrarás otros cómics de Webtoon que me encantaría ver convertidos en anime.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Los 6 cómics de Webtoon que deberían tener un anime

Para mí, la lista está clara: Lore Olympus, Surviving Romance, Regina Rena: To the Unforgiven, Death: Rescheduled, Made of Stardust y The One Who Parried Death.

Lore Olympus

Obra de: Rachel Smythe

Lore Olympus es una reinterpretación moderna del mito griego de Hades y Perséfone. La historia se centra en la relación romántica y complicada entre Hades, el dios del inframundo, y Perséfone, la diosa de la primavera. El webtoon aborda temas de amor, poder y traición, todo en un estilo artístico único y cautivador.

El artículo continúa después del anuncio.

Ha sido durante mucho tiempo el número uno de Webtoon y ha recibido edición física. Puede que no tenga la acción de Solo Leveling, pero como shojo, es una historia maravillosa.

El artículo continúa después del anuncio.

Surviving Romance

Lee Yone/Webtoon

Obra de: Lee Yone

Surviving Romance sigue la historia de Chaerin Eun, quien se da cuenta de que está atrapada dentro de la trama de una novela romántica de la que era fan (el clásico isekai). Sin embargo, la historia toma un giro inesperado cuando la trama comienza a desmoronarse, y Chaerin se encuentra en una lucha por la supervivencia contra monstruos y elementos sobrenaturales que no pertenecen al género romántico. Entras aquí pensando que es otro shojo, y te encuentras con una historia de zombis.

El artículo continúa después del anuncio.

Surviving Romance me impresionó muchísimo desde el primer capítulo, y creo que podría ser un anime espectacular.

El artículo continúa después del anuncio.

Regina Rena: To the Unforgiven

De: NANA, Seol Dong-Won, kim youngji

Regina, una joven que fue traicionada y ejecutada injustamente, renace con el nombre de Rena y con un objetivo claro: vengarse de aquellos que le hicieron daño. Usando su conocimiento del futuro y sus habilidades recién adquiridas, Rena se enfrenta a un mundo lleno de intrigas políticas y magia.

El artículo continúa después del anuncio.

Esta historia de venganza cuenta con una protagonista fuerte, y no estaría de más tener más personajes femeninos como ella en el mundo del anime, y más si viene de uno de los cómics de Webtoon que más me gustan.

El artículo continúa después del anuncio.

Death: Rescheduled

Webtoon/Snailords

De: Snailords

Snailords es el único dios al que le rezo desde que leí Freaking Romance. Su arte es completamente único, la forma que tiene de trabajar cada color en cada viñeta puede dejarte sin aliento. Y la historia de Death: Rescheduled poco tiene que ver con lo que había leído anteriormente.

El artículo continúa después del anuncio.

En un mundo donde la muerte puede ser pospuesta a través de un contrato con la empresa Death Rescheduled, la gente puede evitar su destino por un precio. Tenemos un protagonista principal con un poder muy interesante (que no revelaré para haceros spoilers ya), y además hay bastante representación LGTBI+.

El artículo continúa después del anuncio.

¿No os parece una historia perfecta para un anime?

Made of Stardust

De: Kalisami

Made of Stardust es la historia que debes leer si eres fan de Zelda y Stardust (libro de Neil Gaiman, que tiene también una adaptación cinematográfica que es incluso mejor que el libro). Este cómic de webtoon narra la historia de una estrella que no recuerda nada de su pasado. A medida que descubre más sobre su pasado y su verdadero origen, debe enfrentarse a enemigos y desafíos que amenazan tanto su vida como el equilibrio del universo.

El artículo continúa después del anuncio.

La mezcla de mitología, fantasía y autodescubrimiento crea una narrativa mágica y envolvente. Es cierto que el arte de Kalisami se perdería un poco si saliese un anime con pocos detalles, pero me parece una historia muy mágica que quedaría increíble en animación.

El artículo continúa después del anuncio.

The One Who Parried Death

De: Shua Sharp

The One Who Parried Death es uno de esos cómics de Webtoon que encajarían a la perfección como anime shonen. La historia sigue a un guerrero que desafió a la muerte misma y ganó. Después de regresar de entre los muertos, debe enfrentar las consecuencias de su victoria y volver a luchar para proteger a sus seres queridos.

El artículo continúa después del anuncio.

Es una mezcla de acción, aventura y magia que resulta bastante interesante, y que podría quedar genial como anime. De hecho, tiene hasta un tráiler de lanzamiento:

No he añadido en esta lista Unholy Blood porque no he leído tanto como me gustaría, pero creo que también podría ser muy buena serie de animación.

El artículo continúa después del anuncio.

Y esta ha sido mi selección de Webtoons que me encantaría ver en anime. ¿Los has leído? ¿Cuál querrías ver tú?