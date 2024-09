Anime de One Piece episodio 1118: fecha de estreno, dónde ver y posibles spoilers

El anime de One Piece ya va por su episodio 1118, el cual está cargado de acción y momentos de tensión. Acá conocerás su fecha de estreno, dónde verlo y los posibles spoilers.

El esperado episodio 1118 del anime de One Piece está cargado de acción ya que nos va a presentar el conflicto entre dos miembros de la Gran Flota de los Sombrero de Paja y los Dragones Celestiales, también conocidos como los Nobles Mundiales.

Los Dragones Celestiales llevan mucho tiempo oprimiendo a la población, son crueles y arrogantes, pero al parecer ya les llegó su momento. Sai y Leo han decidido que ya es suficiente e intentarán poner fin a esa amenaza… ¿qué más pasará en este episodio de One Piece?

Fecha de estreno del episodio 1118 de One Piece

El episodio 1118 de One Piece se emitirá el sábado 7 de septiembre de 2024 a las 5:30 p.m (Hora Pacífico). Puedes encontrar tu zona horaria más abajo:

España (Península y Baleares): a las 10:30 horas

a las 10:30 horas Argentina: a las 05:30 horas

a las 05:30 horas Uruguay: a las 05:30 horas

a las 05:30 horas Brasil: a las 05:30 horas

a las 05:30 horas Chile: a las 04:30 horas

a las 04:30 horas Bolivia: a 04:30 las horas

a 04:30 las horas Puerto Rico: a las 04:30 horas

a las 04:30 horas Venezuela: a las 04:30 horas

a las 04:30 horas Colombia: a las 03:30 horas

a las 03:30 horas Ecuador: a las 03:30 horas

a las 03:30 horas Panamá: a las 03:30 horas

a las 03:30 horas Perú: a las 03:30 horas

a las 03:30 horas Costa Rica: a las 02:30 horas

a las 02:30 horas México: a las 02:30 horas

¿Dónde ver el episodio 1118 de One Piece?

Si deseas ver el nuevo episodio de One Piece, te recomendamos hacerlo en Crunchyroll. No obstante, no es la única opción disponible. También podrás disfrutar de los episodios en otras plataformas como Netflix, Prime Video, Hulu y Bilibili Global.

Es importante que verifiques la disponibilidad del episodio en cada plataforma, ya que esta puede variar según el país en el que te encuentres. Así, podrás asegurarte de acceder al contenido desde el servicio de streaming que mejor se adapte a tus necesidades y ubicación.

Posibles spoilers del episodio 1118 de One Piece

Todavía no se conocen suficientes detalles del episodio 1118 de One Piece, ya que estos suelen filtrarse a pocos días del estreno. Lo que sí podemos hacer es tomar en cuenta lo sucedido en el episodio anterior para tener una idea general de los hechos que pudiesen desarrollarse.

Sabo presentó un informe bastante completo a Dragon e Ivankov luego de su misión en el Mary Geoise. Mientras narraba todo lo que hizo, pudimos ver el ataque del Ejército Revolucionario con motivo de lograr la libertad.

Pudimos observar cómo el Ejército Revolucionario liberó a personas esclavizadas, haciendo frente a los sometimientos del Gobierno Mundial. En medio de todo el caos, San Charlos estaba haciendo un plan para capturar a la princesa Shirahoshi.

Te recomendamos visitar este artículo ya que lo vamos a actualizar con más información una vez que se filtren los spoilers.