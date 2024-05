Capítulo 423 de My Hero Academia: fecha de lanzamiento y spoilers

My Hero Academia está a punto de terminar y en medio del clímax tenemos al capítulo 423 del manga. Acá vas a conocer los detalles más importantes como su fecha de lanzamiento y spoilers.

El emocionante clímax del arco de la guerra final de My Hero Academia está alcanzando su fase final. La cuenta oficial de Twitter del manga ha anunciado que la gran y última batalla se está acercando a su conclusión. Esto sugiere que My Hero Academia podría concluir a finales de 2024 o principios de 2025.

El capítulo 423 de My Hero Academia se perfila como uno de los más significativos en toda la historia de la serie, ya que presentará el esperado enfrentamiento entre Deku y All For One.

Fecha de lanzamiento del capítulo 423 de My Hero Academia

El capítulo 423 de My Hero Academia será lanzado el 19 de mayo de 2024. Acá hacemos un desglose de los horarios según distintos países de habla hispana:

España (Península y Baleares): a las 17:00 horas

a las horas España (Islas Canarias): a las 16:00 horas

a las horas Argentina: a las 12:00 horas

a las horas Uruguay: a las 12:00 horas

a las horas Brasil: a las 12:00 horas

a las horas Chile: a las 12:00 horas

a las horas República Dominicana: a las 11:00 horas

a las horas Puerto Rico: a las 11:00 horas

a las horas Venezuela: a las 11:00 horas

a las horas Paraguay: a las 11:00 horas

a las horas Bolivia: a 11:00 las horas

a las horas Cuba: a las 11:00 horas

a las horas Colombia: a las 10:00 horas

a las horas Ecuador: a las 10:00 horas

a las horas Panamá: a las 10:00 horas

a las horas Perú: a las 10:00 horas

a las horas El Salvador: a las 09:00 horas

a las horas Guatemala: a las 09:00 horas

a las horas Costa Rica: a las 09:00 horas

a las horas Nicaragua: a las 09:00 horas

a las horas Honduras: a las 09:00 horas

a las horas México: a las 09:00 horas

Spoilers del capítulo 423 de My Hero Academia

En el capítulo 423 del manga de My Hero Academia, nos encontramos con un All For One debilitado, incapaz de regenerar su cuerpo y exhausto tanto física como mentalmente. Recuerda las palabras de All Might sobre la capacidad de su enemigo para explotar un cuerpo frágil.

Los héroes creen que la batalla ha llegado a su fin cuando el cuerpo de All For One comienza a desmoronarse. Sin embargo, el villano emplea diversas peculiaridades para salvarse, negándose a aceptar la derrota hasta que logre cumplir su sueño. Está incluso dispuesto a comenzar de nuevo, transfiriendo el poder de All For One a Deku u otra persona para apoderarse de su cuerpo.

En el caótico enfrentamiento, Kurogiri abre un portal entre Deku y All For One, destacando la importancia de proteger a Tomura Shigaraki. Antes de que Kurogiri desaparezca, Bakugo interviene, utilizando su habilidad para impulsar a Deku. A pesar de la determinación de Deku de no perdonar a All For One, también comprende la soledad que aflige al villano.

AFO revela que el último golpe de Deku transfirió la última chispa de OFA, aunque su único deseo es ver la cara de Yoichi. Yoichi, por su parte, reconoce que es hora de que su hermano enfrente las consecuencias de sus acciones. En este capítulo, todos los usuarios de OFA y Shigaraki emergen de las sombras. Tomura revela que ha sido absorbido por completo por OFA, pero el espíritu de Nana evita su desaparición total. El último panel nos lleva de vuelta al mundo real, donde el cuerpo de Shigaraki se desintegra en polvo bajo el sol, tras dejar de llover.

En un mundo donde cada página del manga de My Hero Academia es un tesoro esperado, la anticipación y la especulación sobre el capítulo 423 se ha disparado. Con los posibles spoilers flotando en el aire, los fans aguardan con ansias las revelaciones que podrían transformar el curso de la historia de esta serie convertida en anime. Te estaremos informando en cuanto sepamos más información, mientras tanto, sigue atento a las noticias más recientes de anime que tenemos en nuestro portal.