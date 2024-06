My Hero Academia Temporada 7 Episodio 9: ¿cuándo sale el próximo capítulo?

La temporada 7 de My Hero Academia tuvo un comienzo increíble, así que aquí te traemos cuándo sale el próximo episodio.

Ya temporada 7 del anime de My Hero Academia ya comenzó. El héroe más importante de Nortamérica llega a Japón. Star and Stripe de América y sus compañeros militares desafían las órdenes para ayudar a Japón después de ver cómo la situación va de mal en peor.

Aquí te traemos cuándo se estrena el próximo episodio de la temporada 7 de My Hero Academia y el calendario de capítulos completo para que no te pierdas ni uno.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Contenidos

¿Cuándo se estrena My Hero Academia Temporada 7 Episodio 9?

My Hero Academia Episodio 9 de la Temporada 7 se estrena el sábado 29 de junio de 2024. Crunchyroll ofrece los episodios apenas unas horas después de su emisión en Japón, lo que permite a los espectadores de todo el mundo compartir la guerra contra Shigaraki y All For One.

¿Cuántos capítulos tiene la Temporada 7 de My Hero Academia?

La temporada 7 de My Hero Academia tiene de 21 episodios. Esto se ha revelado gracias a una lista de Blu-ray para la nueva temporada.

Este es el calendario de salidas hasta ahora:

Episodio 1 – 4 de mayo de 2024

Episodio 2 – 11 de mayo de 2024

Episodio 3 – 18 de mayo de 2024

Episodio 4 – 25 de mayo de 2024

Episodio 5 – 1 de junio de 2024

Episodio 6 – 8 de junio de 2024

Episodio 7 – 15 de junio de 2024

Episodio 8 – 22 de junio de 2024

Episodio 9 – 29 de junio de 2024

Episodio 10 – 6 de julio de 2024

La temporada 7 es ligeramente más corta, ya que las temporada anteriores tenían 25 episodios. Esto podría ser una decisión arbitraria, o podría tener un significado más profundo para la Temporada 8.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¡Y eso es todo! Para más contenido de My Hero Academia, puedes revisar el orden para ver la serie y los OVAs o cuántas películas hay.