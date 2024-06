¿Cuándo es el final del manga de My Hero Academia? todo lo que tienes que saber

Después de casi una década en publicación, el manga de My Hero Academia tendrá pronto su final. Aquí te lo explicamos.

My Hero Academia es uno de los mangas más destacados de la década de 2010. Escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi, es uno de los mangas más vendidos de Shueisha y uno de los títulos más leídos en la aplicación Manga Plus. Su adaptación al anime, estrenada en 2016, también es un éxito.

Pero después de casi 10 años, ya comenzó el último arco y se acerca el final de My Hero Academia.

¿Por qué se termina My Hero Academia?

My Hero Academia está terminando porque la historia está casi en su conclusión. El manga entró en el Arco de la Guerra Final con el capítulo 343, en 2022, y terminó con el capítulo 423, en 2024.

Como su nombre indica, el Arco de la Guerra Final es el arco final del manga, aunque habrá algunos capítulos epílogo después de él. En la actualidad, el manga cuenta con más de 420 capítulos.

Con la Guerra Final concluida, el manga ha completado los arcos argumentales de todos los personajes principales, como All Might, Bakugo, Shoto y Ochako, así como de su protagonista y antagonista centrales, Deku y Shigaraki.

Tras la conclusión del Arco de la Guerra Final, la historia continuará durante algún tiempo, ya que muestra las secuelas de los acontecimientos pasados. Los capítulos del epílogo comienzan a partir del capítulo 424, pero aún no se ha anunciado cuándo terminarán con el último capítulo del manga.

¿Cuándo terminará My Hero Academia?

My Hero Academia terminará el 5 de agosto de 2024 con el capítulo 430. Shonen Jump hizo el anuncio en junio de 2024, revelando que quedan cinco capítulos, y el creador Kohei Horikoshi añadió entonces su propio mensaje.

“Sólo quedan cinco capítulos para el final del manga. Algunos pensarán: ‘¡¿Todavía quedan cinco capítulos?!’, mientras que otros pensarán: ‘¡¿Sólo quedan cinco capítulos?!’, ¡pero haré todo lo posible para que ambos bandos disfruten de estos últimos cinco capítulos con Deku y los demás!” dijo.

“Fue un camino pedregoso, pero pude dibujar a Deku y sus amigos durante casi 10 años gracias a todos los que siguieron leyendo. Ha sido un sueño. Muchas gracias.”

La conclusión del Arco de la Guerra Final de My Hero Academia comenzó en el capítulo 423, 79 capítulos del manga después de que comenzara el arco. Presenta la batalla culminante entre One For All y All For One. La lucha termina con Deku asestando un puñetazo a All For One con los últimos rescoldos de One For All dentro de él, mientras los vestigios de los usuarios del pasado y Shigaraki destruyen al centenario villano desde dentro.

Mientras Deku (y Uno Para Todos) derrota a Uno Para Todos, Shigaraki encuentra por fin la libertad del villano que orquestó toda su vida. En un momento conmovedor tras el final de All For One, Deku y Shigaraki tienen por fin una conversación íntima en la que resuelven su conflicto de filosofías. Shigaraki ya no está atado por su odio, pero reafirma que es el líder de la Liga de Villanos hasta el final.

El final de All For One y Shigaraki marca el final de una era, tanto para los héroes como para los lectores. Con el fin de los principales antagonistas, la historia llega oficialmente a su fase final. Sin embargo, a diferencia de muchos mangas shonen, My Hero Academia no concluirá su viaje de diez años con un capítulo de epílogo.

Como declaró Kohei Horikoshi, en vísperas del estreno del capítulo 424: “Las convenciones de escritura dicen que la conclusión de una historia debe ser corta, pero éste no es el tipo de manga que pueda terminar inmediatamente después de que se acaben los combates, así que seguiré un poco más. Volvemos al título”.

Esto significa que habrá una serie de capítulos que mostrarán lo que le ocurre al aspirante a héroe mientras el país se reconstruye tras la Guerra Final.

Kohei Horikoshi/Shueisha

¿Cómo será el final de My Hero Academia?

Hay muchas teorías sobre cómo terminará My Hero Academia. Pero estamos seguros de una cosa: la historia tendrá un final positivo, ya que My Hero Academia trata sobre la esperanza y los sueños.

My Hero Academia es un manga shonen y, por tanto, termina con el protagonista derrotando al villano final y salvando al mundo. En el clímax del Arco de la Guerra Final, Deku lucha y finalmente derrota a All For One, acabando por fin con su reinado de terror, aunque a costa de su Quirk.

Deku ha estado deseando personalmente salvar a Shigaraki, que es el principal antagonista de MHA y también una víctima de los planes de All For One. A lo largo de la historia, Shigaraki rechaza toda positividad del mundo y se aferra a su odio, rechazando una y otra vez la ayuda de Deku.

Sin embargo, Deku y él consiguen por fin hacer algunos progresos cuando Deku experimenta el horror de la infancia de Shigaraki en el mundo imaginario. Cuando el aspirante a héroe acaba derrotando a All For One, Shigaraki acepta por fin la ayuda de Deku y encuentra la paz aunque muera.

Actualmente, la principal pregunta sobre el final de My Hero Academia es si Deku recuperará su Quirk. Empezó su historia como un chico sin Quirk que soñaba con convertirse en héroe y, antes de la conclusión total, se ha encontrado de nuevo en la misma posición.

My Hero Academia es narrada por Deku como una historia de cómo se convierte en el héroe más grande de todos los tiempos. Parece que es una historia narrada después de que Deku se haya convertido en el próximo Héroe Nº 1 como All Might. Sin embargo, el Capítulo 422 tiene una escena significativa donde All Might declara que Deku es su héroe más grande. El capítulo 424 tiene otra escena en la que el antiguo no. 1 declara que Deku y Bakugo son sus mayores héroes.

Esta escena es conmovedora y reconfortante, pero también podría ser una pista sobre el futuro de Deku. La escena demuestra que Deku no necesita su Quirk para ser considerado el héroe más grande. Puede que el manga termine con él sin Quirk una vez más, pero esta vez se contentará consigo mismo.

Pero este no es el final que muchos fans quieren para Deku, y será muy decepcionante para el fandom. El final más plausible, y el que más satisfará a los fans, es si Deku recupera el Uno Para Todos y se convierte finalmente en el próximo Símbolo de la Paz.

Pero tendremos que esperar a que la historia termine realmente para saber cuál será el destino de Deku.Sin embargo, cuando se refiere al anime, acá te dejamos una guía para que lo disfrutes en orden.

¿Cuándo terminará el anime de My Hero Academia?

Se espera que el anime My Hero Academia termine con la temporada 8. Sin embargo, aún se desconoce cuándo se estrenará.

My Hero Academia se encuentra actualmente en la temporada 7, que cuenta con 21 episodios. Esto significa que la octava temporada podría tener más de 40 capítulos para cubrir el arco de la guerra final. Si la octava temporada también tiene 20-25 episodios, entonces podría ser la temporada final del anime de superhéroes.

¡Y eso es todo!