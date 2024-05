Capítulo 424 de My Hero Academia: fecha de lanzamiento y spoilers

Después del clímax de la Guerra Final, My Hero Academia estará en pausa esta semana, así que, hablemos sobre la fecha de lanzamiento y las especulaciones de spoilers del Capítulo 424.

My Hero Academia finalmente concluyó la larga lucha entre One For All y All For One. Después de perder la transferencia forzada de One For All a Shigaraki y convertirse en Sin don, Deku utiliza la última brasa del Quirk para derrotar a All For One.

En el capítulo 423 de My Hero Academia, Deku también resuelve finalmente su conflicto con Shigaraki. Shigaraki es liberado de las garras de All For One y tiene una conversación íntima con Deku en la que el aspirante a héroe declara que detuvo a Shigaraki porque Shigaraki quería ser detenido.

Ahora que el manga de My Hero Academia va a terminar, todo lo que queda es la conclusión de la historia que comenzará a partir del capítulo 424. Acá están todos los detalles.

Fecha de lanzamiento del capítulo 424 de My Hero Academia

El capítulo 424 de My Hero Academia será lanzado el 2 de junio de 2024 y su hora dependerá del país donde te encuentres. Acá te compartimos el horario de varios países de habla hispana:

España (Península y Baleares): a las 17:00 horas

a las horas España (Islas Canarias): a las 16:00 horas

a las horas Argentina: a las 12:00 horas

a las horas Uruguay: a las 12:00 horas

a las horas Brasil: a las 12:00 horas

a las horas Chile: a las 12:00 horas

a las horas República Dominicana: a las 11:00 horas

a las horas Puerto Rico: a las 11:00 horas

a las horas Venezuela: a las 11:00 horas

a las horas Paraguay: a las 11:00 horas

a las horas Bolivia: a 11:00 las horas

a las horas Cuba: a las 11:00 horas

a las horas Colombia: a las 10:00 horas

a las horas Ecuador: a las 10:00 horas

a las horas Panamá: a las 10:00 horas

a las horas Perú: a las 10:00 horas

a las horas El Salvador: a las 09:00 horas

a las horas Guatemala: a las 09:00 horas

a las horas Costa Rica: a las 09:00 horas

a las horas Nicaragua: a las 09:00 horas

a las horas Honduras: a las 09:00 horas

a las horas México: a las 09:00 horas

El nuevo capítulo estará disponible en las plataformas oficiales de Shueisha, Manga Plus y Viz Media, con múltiples traducciones a partir del 2 de junio.

Spoilers del capítulo 424 de My Hero Academia

Dado que el capítulo 423 marcó el final de la batalla crucial en la serie, el capítulo 424 de My Hero Academia se centrará en lo que sucede después. Aunque All For One y Shigaraki fueron vistos desapareciendo en el aire al final del 423, aún no se ha confirmado en el manga si están muertos o no.

Por lo tanto, el capítulo 424 revelará sus destinos y responderá a la incógnita sobre qué le sucedió a All For One. En el capítulo anterior, los antiguos usuarios de One For All se observaron utilizando sus últimos fragmentos para destruir el Quirk desde adentro. Yoichi, el primer usuario, le comunicó al villano que One for All ahora estaría completo y que derrotar a One for All sería la salvación de los usuarios del pasado.

Estas palabras sugieren que la conciencia de los usuarios anteriores permaneció dentro del Quirk para cumplir su destino de detener a All For One. Ahora que han tenido éxito, desaparecerán. Sin embargo, aún no está claro si esto significa que también dejará de existir.

La gran pregunta en este momento es si Deku recuperará One For All. Existe la posibilidad de que recupere su Quirk, pero ya no pueda comunicarse con los antiguos usuarios ni utilizar sus Quirks individuales, lo cual sería el mejor escenario.

En el otro escenario posible, One For All es destruido para siempre ahora que ha derrotado a su enemigo. Deku se queda sin Quirk pero sigue cumpliendo su sueño de convertirse en un Héroe Profesional. Sin embargo, este puede resultar insatisfactorio para los fans y demasiado sombrío.

Aunque no podemos estar seguros de qué camino seguirá la historia, podemos decir con seguridad que veremos más personajes secundarios en el capítulo 424 de My Hero Academia. Personajes como Bakugo, Todoroki, Iida y el resto de la Clase 1-A casi seguro que tendrán una escena conmovedora con Deku.

También está Ochako, que está terriblemente herida pero sigue viva. Su reencuentro con Deku es una escena muy esperada. Tras dos años de intensos combates y giros llenos de suspenso, el próximo capítulo debería ser uno de los más relajados del manga. Ya estamos esperando a que este capítulo sea adaptado al anime de My Hero Academia.

Y esto es todo lo que sabemos hasta ahora. Mientras esperas a que el nuevo capítulo sea publicado, el anime está en todo su apogeo, con tres episodios en total. En Dexerto ES tenemos toda la información que deseas para que no te pierdas ni un solo detalle.

