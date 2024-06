Cómo ver Haikyu!! en orden: serie y OVAs

Haikyu!! se ha convertido en el anime favorito de muchos. Pero, ahora que la franquicia ha crecido y se ha ramificado, puede resultar confuso saber por dónde empezar. Acá te lo decimos para que no te pierdas la serie y OVAs.

Haikyu!! es un anime estrenado en 2014 y es una adaptación del manga de Haruichi Furudate. Con el tiempo se convirtió en uno de los animes deportivos más destacados. Este año se lanzó su primera secuela, Haikyu!!: La batalla del basurero, que ha sido aclamada como una de las mejores películas de anime del año.

Este anime sigue a Shoyo Hinata, quien sueña con ser un as del voleibol a pesar de su baja estatura, junto a su rival y compañero Tobio Kageyama y el equipo Karasuno. Si quieres ver Haikyu en orden, estamos aquí para guiarte en tu viaje.

Contenido

Cómo ver Haikyu!! en orden

Este anime tiene 4 temporadas. Deberás empezar con Haikyu!! y finalizar con Haikyu!!: la batalla del basurero. Acá está la lista completa para ver Haikyu en orden:

Haikyu!!

OVA 1: ¡Lev Haiba ya está aquí!

Haikyu!! Segunda Temporada Episodios 1 – 3

OVA 2: Contra el reprobado

Haikyu!! Segunda Temporada Episodios 4 – 25

Haikyu!! Tercera Temporada

OVA 3: ¡Especial! Los jóvenes y el torneo de primavera

OVA 3: Tierra contra Aire

OVA 4: El camino del balón

Haikyu!! To the Top

Haikyu!! To the Top Parte 2

Haikyu!!: la batalla del basurero

Cómo ver ver Haikyu en orden: Haikyu!!

La primera temporada de Haikyu!! comienza con Hinata viendo jugar al Pequeño Gigante en pantalla y empezando a intrigarse por el voleibol de sala. El resto de la temporada consiste en su primer encuentro con Kageyama y, finalmente, en meterse en la piel de Karasuno.

Esta temporada consta de 25 episodios y adapta dos arcos del manga Haikyu!!: el Arco de la Formación del Equipo del Instituto Karasuno y el Arco Interaltos. Llena de emocionantes combates, la primera temporada también presenta a personajes importantes como Oikawa, Kenma y Aone.

OVA 1: ¡Lev Haiba ya está aquí!

‘Lev Haiba ya está aquí’ es la primera OVA de Haikyuu!! y se sitúa cronológicamente entre las temporadas 1 y 2. Sin embargo, no es una adaptación del manga, lo que la convierte en la única OVA anime de la franquicia. Sin embargo, no es una adaptación del manga, lo que la convierte en la única OVA de la franquicia dedicada exclusivamente al anime. Además, sigue a los miembros de Nekoma en lugar de a Karasuno.

La historia se centra en el equipo de voleibol Nekoma, que da la bienvenida a un nuevo miembro: el estudiante ruso Lev, extrañamente alto, que aspira a convertirse en el as. Como no presenta nada crucial, la OVA no es imprescindible para entender la serie.

Haikyu!! Segunda Temporada Episodios 1 – 3

Si decides saltarte la primera OVA, pasa directamente a la segunda temporada de Haikyuu. Esta continúa justo donde lo dejó la primera. Tras su paso por el torneo Interhigh, Karasuno está deseando ir a un campo de entrenamiento en Tokio.

Sin embargo, parece haber un gran obstáculo en su camino y no es otro equipo. En su lugar, es lo que la mayoría de ellos temen: las notas. Los chicos, en particular el extraño dúo formado por Tanaka y Nishinoya, deben aprobar sus exámenes para ir al campo de entrenamiento de Tokio con el equipo.

OVA 2: Contra el reprobado

Antes de continuar con Haikyu!! Temporada 2, podrías hacer una parada después del Episodio 3. Aquí es donde tendrás una visión más divertida de cómo los alborotadores residentes de Karasuno intentan aprobar sus exámenes.

‘Contra el reprobado’ es absolutamente desternillante. Las travesuras de los chicos, así como la exasperación de los demás al intentar que saquen las notas mínimas, son una delicia de ver. Pero tampoco aporta nada a la historia, así que puedes ignorarlo.

Haikyu!! Segunda Temporada Episodios 4 – 25

Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A medida que Hinata y Kageyama se abren camino en el Campo de Entrenamiento de Tokio, se enfrentan a los puntos ciegos de su dinámica. Para hacerse más fuertes, deben adaptarse, pero es más fácil decirlo que hacerlo.

Al igual que la primera temporada, la segunda temporada de Haikyu!! también consta de 25 episodios. Esta temporada cubre el Arco de la Expedición a Tokio y la mayor parte del Arco Preliminar del Instituto de Primavera. Prepárate para más combates emocionantes y nuevos personajes entrañables como Bokuto, Akaashi y Yachi.

Tercera temporada de Haikyu!!

La tercera temporada es donde Haikyuu! rompe su patrón. En lugar de múltiples arcos argumentales, la tercera temporada se desarrolla durante un único partido: la final preliminar del instituto de primavera entre Karasuno y Shiratorizawa. También es la temporada más corta, con sólo 10 episodios.

Sin embargo, estos 10 episodios son algunos de los mejores de la saga. Karasuno vs. Shiratorizawa es un partido que no te puedes perder. No sólo lleva al ganador a los Nacionales, sino que también es el momento en el que el equipo se enfrenta a su rival más fuerte hasta el momento: Ushijima: Ushijima.

OVA 3: ¡Especial! Los jóvenes y el torneo de primavera

Este es el tercer OVA de la franquicia y prácticamente ofrece un resumen de los preliminares del torneo de primavera. Sigue un informativo en el que los presentadores hablan de los distintos equipos del torneo.

A diferencia de las otras OVA, no es especialmente divertida y no aporta nada a la serie. Así que puedes saltártelo.

OVA 3: Tierra contra Aire

El cuarto OVA de la franquicia, Tierra contra Aire, se sitúa cronológicamente después de la tercera temporada. Mientras Karasuno lucha por su entrada para los Nacionales en la tercera temporada, la OVA muestra lo que les ocurre a los equipos de Tokio.

Tierra contra Aire se centra en el partido de Nekoma contra Fukurodani. Es un partido muy emocionante, dado que los mejores amigos Kuroo y Bokuto se enfrentan entre sí. Por no mencionar que uno de los equipos es un maestro de la defensa terrestre, mientras que el otro destaca en los ataques aéreos.

OVA 4: El camino del balón

Esta entrega sigue el partido de Nekoma contra Nohebi después de perder contra Fukurodani. Por lo tanto, las cosas están tensas para ellos ya que esta es su última oportunidad de ir a los Nacionales y enfrentarse a Karasuno para su tan esperado partido.

Si no te interesan otros equipos aparte de Karasuno, también puedes saltarte éste. Sin embargo, a diferencia de los tres primeros OVAs, los dos últimos añaden mucho valor a la historia. No sólo nos dan una idea de cómo trabajan otros equipos, sino que también muestran un gran desarrollo de algunos personajes.

Haikyu!! To the Top

La siguiente temporada es la cuarta, titulada Haikyu! To the Top. Esta temporada está dividida en dos partes; la primera muestra la estancia de Kageyama en el Campamento Nacional Juvenil y la de Hinata como recogepelotas en el campo de entrenamiento de primer año de Shiratorizawa.

Notarás que la animación y el estilo artístico son diferentes en esta temporada. Tardarás un poco en acostumbrarte, pero eso eso, acostumbrarte. La primera parte de la cuarta temporada consta de 13 episodios y termina antes del partido de Karasuno contra Inarizaki.

Haikyu!! To the Top Parte 2

La segunda parte de la cuarta teporada de Haikyu!! es una continuación directa de la Parte 1. Consta de 12 episodios, lo que hace que la cuarta temporada tenga 25 episodios en total, similar a las temporadas 1 y 2. La segunda parte se desarrolla durante el partido entre Karasuno e Inarizaki, uno de los más emocionantes de la serie, ya que el equipo contrario cuenta con una colocadora tan buena como Kageyama.

Y no sólo eso, al poco de comenzar el partido, las gemelas Miya sorprenden a todos replicando el característico ataque minus-tempo de Hinata y Kageyama. Y Karasuno pronto se da cuenta de que los Nacionales van a ser mucho más difíciles de lo que pensaban.

Haikyu!!: la batalla del basurero

La nueva película, Haikyu!!: la batalla del basurero, sigue el viaje de Karasuno tras derrotar a Inarizaki en la cuarta temporada. Ahora, su anhelado deseo se hace realidad, ya que lucharán contra su predestinado oponente en la cancha naranja.

La película, de 85 minutos de duración, se centra en el esperado combate entre Karasuno y Nekoma. La película es tan brillante como todo el mundo esperaba. Y aunque ignora a dos de los mejores personajes de la franquicia, sigue manteniendo el alto nivel que ésta ha establecido.

Final de Haikyu!! Parte 2

Esta será la última película de Haikyuu y servirá como el final de la franquicia. Será una continuación directa de La batalla del basurero y mostrará el partido de Karasuno contra Kamomedai en los cuartos de final del Nacional.

Este partido se insinúa en la escena post-créditos de La batalla del basurero. Aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento de la película sin título, pero dado el éxito en taquilla de su precuela, es probable que pronto haya nuevos anuncios. Esta seguramente la tienes que ver para poder ver Haikyu en orden.

¿Cuántos capítulos tiene Haikyu!! en total?

Haikyuu! tiene un total de 85 episodios hasta la fecha. Las temporadas 1, 2 y 4 cuentan con 25 episodios cada una, mientras que la temporada 3 tiene solo 10. Como la serie no ha sido renovada para una quinta temporada y concluirá con otra película, este es el recuento final de episodios de la franquicia.

Además de estos episodios, la serie incluye cinco OVA y una secuela, con otra en camino.

¿Haikyu!! tiene rellenos?

Una de las mejores características de Haikyu!! es que toda la serie es una adaptación del manga, así que no hay relleno.

Algunas escenas se modifican al pasar de la página a la pantalla, pero el contenido general es el mismo. Así que puedes meterte en la serie sin miedo a perder el tiempo con episodios de relleno y ver Haikyu en orden con tranquilidad.

¿Cuántas películas de Haikyu!! hay?

En la actualidad, Haikyu!! cuenta con cinco películas en total. Si quieres ver Haikyu en orden las películas son: Gekijō-ban Haikyū!! Owari to Hajimari, Gekijō-ban Haikyū!! Shōsha to Haisha, Haikyū!! Sainō to Sensu, Haikyū!! Conseputo no Tatakai y la Batalla del Basurero. Las cuatro primeras son recopilaciones, es decir, fragmentos de las temporadas anteriores.

La película 1, es una recopilación de la primera parte de la primera temporada, que comienza al principio y termina tras el primer partido de entrenamiento de Karasuno contra Nekoma.

La película 2 muestra la trayectoria de los chicos en Interhigh, en especial sus partidos contra Date Tech y Seijoh respectivamente.

La tercera película recopilatoria, ofrece una recapitulación de la segunda temporada. El nombre de la película proviene del partido culminante de Karasuno contra Seijoh en el torneo de primavera, en el que el sentido de Oikawa lucha contra el talento de Kageyama.

Y la película 4 revisa el combate de Karsuno contra Shiratorizawa.

Dado que todos son resúmenes de la serie, puedes ignorar estas películas por completo y ver los episodios en su lugar. La única película que debes ver es la batalla del basurero, ya que es una secuela directa de la cuarta temporada.

Vas a poder ver Haikyu en orden en Netflix y Crunchyroll. Y esto es todo lo que tienes que saber. Estaremos actualizando este artículo mientras la historia se vaya desarrollando. Y ya que estás acá, asegúrate de checar otros artículos como los animes más esperados del 2024 o las noticias de películas y series del momento.