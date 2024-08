El Hombre marcado por la Llama en One Piece: quién es el misterioso personaje

One Piece es un anime que está cargado de misterios, uno de ellos es el personaje conocido como “El Hombre marcado por la Llama”, la pregunta es: ¿quién será?

La Saga Final de One Piece revela varios misterios que no tenían respuesta, pero también da a conocer nuevos tanto en el anime como en el manga. Justo cuando el Arco de Egghead estaba llegando a su final, la historia da a conocer muchísimas cosas sobre Joy Boy y el Siglo Vacío.

Sin embargo, uno de los grandes misterios aún no tiene respuestas y está relacionado a un enigmático personaje: El hombre marcado por las llamas, también conocido como ‘El cicatrizado por las llamas’ o Hinokizu. Ahora que el arco conclusivo está cerca, pronto sabremos mucho más sobre él.

¿Quién es el Hombre marcado por la Llama en One Piece?

El Hombre marcado por la Llama será uno de los personajes más importantes de la Saga Final. Luffy y su tripulación no podrán llegar a Laughtale sin él. De ahí que actualmente sea el hombre buscado por los Piratas de Barbanegra. Por ahora, Luffy y los demás no tienen ni idea que este personaje existe, pero irán tras él en cuanto averigüen por qué es tan importante.

En el capítulo 1156 de One Piece, Killer y Kid están listos para ir a Elbaf, en ese momento, Killer comenta que tienen que poner todas sus fuerzas en “ese asunto” si quieren ganar la guerra para conseguir el One Piece. Kid luego le pregunta si “ese asunto” se refiere a localizar al misterioso Hombre marcado por la Llama.

Además añade que no cree que ese hombre esté en Elbaf. En el capítulo 1081, una regresión muestra a Kuzan hablando con los Piratas de Barbanegra. Catarina Devon le pregunta si tiene información sobre el Hombre marcado por la Llama, esto debido a que toda la tripulación tiene sus dudas sobre por qué Kuzan está ahí.

La ruta para encontrar a Laughtale se menciona en el Road Poneglyph y la tripulación tiene copias de tres de ellos. Sin embargo, la localización del cuarto aún no se conoce.

Barbanegra dice que el Hombre marcado por la Llama tiene uno y Laffitte agrega que el hombre puede encontrarse en un barco negro como el carbón y que aquellos que navegan cerca de él son tragados por remolinos gigantes. Sugiere también que es probable que posea una fruta del diablo.

¿Quién tiene más probabilidades de ser El Hombre marcado por la Llama en One Piece?

Crunchyroll No está confirmado, pero es probable que uno de los Piratas de Roger sea el Hombre marcado por la Llama.

Realmente no existe ninguna pista que sugiera quién podría ser este misterioso personaje de One Piece. En una escena, Kuzan muestra su cicatriz de quemadura y bromea al respecto, pero Vasco Shot dice que la herida es reciente. La teoría más probable es que el Hombre sea uno de los Piratas de Roger.

Sabemos que el Poneglyph desaparecido estaba en la Isla Gyojin, así que solo los Piratas de Roger deberían conocer su ubicación. La serie aún no revela el estado de la mayoría de los piratas, así que podría ser cualquiera de ellos.

Tengamos en cuenta que los Piratas de Roger no solo conocen la verdadera historia del mundo, sino que también saben que deben allanar el camino a la futura generación y al sucesor de Joy Boy. Por lo tanto, es probable que uno de ellos esté escondido, esperando a que la persona adecuada llegue hasta él y adquiera el último Road Poneglyph.

Tampoco pueden permitir que gente como Barbanegra ponga sus manos en One Piece, porque provocaría más destrucción en el mundo. Por lo tanto, mantener el Poneglyph aislado es la forma más segura de garantizar que esto no suceda.

Otro posible candidato es Jaguar D. Saul., uno de los villanos. No sólo tiene el nombre secreto D, sino que también tiene una cicatriz debido a Kuzan. El Arco de Egghead de One Piece revela que está vivo e investigando los Poneglyphs para aprender más sobre el Siglo Vacío. Teniendo en cuenta el papel actual de Jaguar, no sería de extrañar que conozca la ubicación o el contenido del cuarto Road Poneglyph.

Aún falta un poco más de tiempo para que la identidad del Hombre marcado por la Llama de One Piece se revele en el manga y la serie, pero si también estás muy pendiente de todo lo que sucederá, te invitamos a estar atento a este artículo, ya que lo estaremos actualizando muy pronto.