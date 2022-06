Cómo mejorar en Apex Legends: consejos para mejorar nuestro gameplay

Load More

Saber cuándo debemos de utilizar una habilidad o atacar a un escuadrón de enemigos es algo que se aprende practicando y viendo a los profesionales hacerlo. Además, en muchas ocasiones podremos interactuar con ellos haciéndoles preguntas por el chat o en la caja de comentarios que seguro que nos ayudan. No hay nadie mejor como ellos para que nos den consejos dentro de Apex Legends.

Seguramente este consejo os lo han dado más de una vez en Apex Legends, pero es que hay situaciones donde prima más el conocimiento del mapa que la habilidad. Cuando el círculo se cierra es mejor mantenernos a salvo a través de sitios más alejados o protegidos que exponernos en zonas abierta donde hay más posibilidades de que el enemigo nos vea. Asimismo, es recomendable tener varios caminos seguros en cada sector del mapa para no entrar en pánico si estamos en una mala situación.

No hay una regla simple que podamos hacer para mejorar en Apex Legends , sino muchas pequeñas que podemos hacer de forma regular. Es decir, podemos trabajar en nuestra puntería, posicionamiento y otras formas de rendir dentro de las partidas.

by Paula González