¿Yasuke y Naoe de Asassin’s Creed Shadows se basan en personajes de la vida real?

Ubisoft anunció Assassin’s Creed Shadows, que llevará la serie a Japón. Ambientado en el siglo XVI, cerca del final del periodo Sengoku (o “Estados Combatientes”), el juego contará con dos protagonistas: Yasuke y Naoe pero ¿existieron realmente?

Dadas las inspiraciones históricas de Assassin’s Creed y la inclusión previa de figuras como Leonardo da Vinci y George Washington, es posible que los fans se pregunten si Yasuke y Naoe son personas reales o personajes de ficción creados para el juego.

Los jugadores tomarán el control del samurái Yasuke y de la shinobi Naoe, cada uno con un estilo de juego distinto. Esto es lo que hay que saber sobre ambos personajes y cómo se relacionan (o no) con la historia japonesa.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Yasuke de Assassin´s Creed Shadows realmente existió?

Ubisoft

Sí, el personaje principal de Assassin’s Creed Shadows, Yasuke, está inspirado en un personaje histórico real. El verdadero Yasuke fue un guerrero y sirviente de Oda Nobunaga. Este fue un destacado señor de la guerra de la época, y es conocido por ser el primer, y posiblemente único, samurái negro.

Se sabe poco sobre la vida de Yasuke. Especialmente antes de su llegada a Japón en 1579 y después de la muerte de Nobunaga en 1582. Es el primer africano mencionado en los registros japoneses, aunque detalles como su nombre de nacimiento y lugar de origen son desconocidos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Según los registros históricos, la mayoría cree que Yasuke provenía de lo que ahora es Mozambique en el sureste de África. Aunque no está claro si fue esclavizado o si llegó a Japón como mercenario.

Yasuke llegó a Japón mientras trabajaba con el misionero jesuita italiano Alessandro Valignano. Se encontró por primera vez con Nobunaga mientras acompañaba a Valignano a una audiencia con el señor de la guerra, quien inmediatamente mostró interés en él debido a su color de piel y le otorgó el nombre de “Yasuke”.

Un año después de este encuentro, el reinado de Nobunaga llegaría a su fin durante el Incidente de Honnō-ji, en el que el vasallo Akechi Mitsuhide lo traicionó y lo llevó a cometer seppuku. Aunque Yasuke luchó en defensa de Nobunaga, finalmente fue perdonado por razones poco claras.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Después del incidente, Yasuke fue atendido por misioneros jesuitas, pero se desconoce qué sucedió con él después.

¿Naoe de Assassin´s Creed Shadows realmente existió?

Ubisoft

No, Naoe no es una figura histórica, aunque tiene una conexión clave con la historia japonesa real. Aunque no se basa en una persona real, el padre del personaje es Fujibayashi Nagato, un famoso ninja del periodo Sengoku.

Curiosamente, los descendientes de Fujibayashi escribirían y publicarían el Bansenshūkai, un libro que recopila conocimientos sobre el entrenamiento ninja de las regiones de Iga y Kōga con secciones sobre filosofía, liderazgo y mucho más. Siendo Naoe la hija ficticia de Fujibayashi Nagato, es posible que Ubisoft haga alusión a esta historia.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

En cualquier caso, es probable que Naoe aprendiera sus habilidades de su padre, lo que explicaría sus habilidades letales y sigilosas en este título de Ubisoft.

Y ahora lo sabes, Yasuke sí fue real, pero Naoe no.