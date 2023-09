Baldur’s Gate 3 podría añadir nivel del 13 al 20 más adelante

Baldur’s Gate 3 tiene un tope de nivel 12 debido a su dependencia del conjunto de reglas de D&D Quinta Edición, pero podríamos ver el nivel 20 en algún momento en el futuro. El director Swen Vincke dijo que incorporar los niveles 13-20 es ciertamente factible.

La incorporación casi fiel de las reglas de D&D Quinta Edición en Baldur’s Gate 3 es la base de lo que lo ha hecho tan querido por los jugadores. Permite travesuras virales como disparar a los jefes con el capitalismo o asesinar accidentalmente a tus compañeros en la búsqueda del amor.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, esas reglas no siempre son rígidas, y Larian las doblará en Baldur’s Gate 3 en aras de trasladar el juego de mesa al videojuego. Uno de los principales ejemplos de ello es la institución del límite de nivel 12 para mantener los pies en la tierra.

En una entrevista en vídeo en el canal de YouTube de D&D, se preguntó a Swen Vincke, director de Baldur’s Gate 3, cómo afectaría el límite al DLC del juego si no pudieran establecer un nuevo límite. Vincke respondió que no sería imposible introducir los niveles 13-20 de D&D en el juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Swen Vincke habla sobre subir hasta el nivel 20 en Baldur’s Gate 3

En D&D 5E, el nivel 12 es cuando la escala de poder aumenta significativamente en términos de habilidades y, especialmente, de hechizos a los que los jugadores tienen acceso. Larian ha hablado abiertamente de la dificultad potencial que esto conlleva para el desarrollo.

A pesar de ello, Vincke ha dicho que, aunque no se contempla necesariamente un nuevo límite de nivel, el DLC no está descartado. “Podrías hacer diferentes cosas en él (el DLC), así que no tiene que estar necesariamente al final del juego”, explicó Vincke. “Hay diferentes formas de hacerlo”.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

En cuanto a la posibilidad de una experiencia de nivel 13-20, Vincke dijo que sin duda era posible, pero que sería “un juego diferente”. “Necesitarías apuestas diferentes, entornos diferentes, protagonistas y antagonistas diferentes, pero no es irrealizable”, afirmó.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Curiosamente, en esa misma entrevista, Vincke reveló que ya había pasado al “siguiente juego” para Larian Studios. ¿Podría estar preparándose una campaña de D&D totalmente funcional para el desarrollador?

LarianStudios

La posibilidad de ejercer el poder divino que está disponible para ciertas clases en sus encarnaciones de nivel 20 de D&D es tentadora. Sin embargo, la posible espera atenúa un poco el hype.

Nuestras guías de Baldur’s Gate 3 no te permitirán blandir el poder de un dios, pero son muy útiles. Si quieres ser el Mago o Brujo de Nivel 12 más poderoso que puedas ser, échales un vistazo.

El artículo continúa después del anuncio.