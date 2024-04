Baldur’s Gate 3 toma lugar en esta pequeña parte del mapa de Dungeons & Dragons

WIZARDS OF THE COAST/LARIAN STUDIOS

Puede que parezca que Baldur’s Gate 3 se dearrolle en una amplia tierra, pero en perspectiva, es una zona muy pequeña del mapa de Dungeons & Dragons. Acá vas a conocer todos los curiosos detalles.

La increíble historia de Baldur’s Gate 3 se desarrolla en Los Reinos Olvidados de Dungeons & Dragons, una de las zonas más populares de este universo. Aunque en sí, todo sucede alrededor de la ciudad de Baldur’s Gate 3, aunque en ocasiones se viaje a sitios como Avernus o el Plano Astral.

Aquellos jugadores que no están familiarizados con Dungeons & Dragons podrán pensar que Baldur’s Gate 3 utiliza una gran cantidad de contenido del material fuente… Pero, ¿será así?

Como se demostró en un hilo en el subreddit de Baldur’s Gate 3, el juego apenas rasca la superficie. Resulta que BG3 solo cubre una pequeña porción de Los Reinos Olvvidados, incluso menos que su predecesor.

Podrás ver un pequeño cuadrado rojo que encierra una zona del mapa. Es en este lugar donde se lleva a cabo Baldur’s Gate 3.

Un jugador escribió: “En cierto modo responde a por qué a nadie se le ocurrió hacer nada sobre la maldición de las sombras. Es como decir que deberíamos hacer algo con Gary, Indiana. Es un problema, pero el 99% de las veces puedes ignorarlo“.

Otro dijo: “Esa es una de las cosas que más me disgustaron al jugar a BG3, como ávido fan del 1 y el 2. Ya no exploras zonas enormes, se siente muy confinado“.

“Y por eso creo que los juegos de Pathfinder son mucho mejores sucesores espirituales de la franquicia BG. BG3 es más una secuela de Divinity Original Sin con la marca Baldur’s Gate impuesta. Pero sigue siendo un juego fenomenal“, finalizó.

Este mapa ni siquiera muestra la imagen completa, ya que Faerun es sólo un continente en un mundo mucho más grande. También está la Infraoscuridad, una enorme región subterránea que abarca gran parte del mundo, por no hablar del cielo, con ciudades flotantes y los reinos de los gigantes de las nubes y las tormentas.

Puede que Baldur’s Gate 3 no tenga la aventura que abarca todo el mundo de su predecesor o de Pathfinder: Wrath of the Righteous, pero hace un trabajo increíble con la pequeña porción de Faerun que vemos. Más grande no siempre significa mejor, y una historia más localizada puede ser más agradable que una epopeya que salta de continente en continente.