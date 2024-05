El revelador diálogo secreto del Cazador en Baldur’s Gate 3 deja a los jugadores sorprendidos

Un jugador ha encontrado el diálogo secreto del Cazador en Baldur’s Gate 3 que revela un poco las complejidades del malvado personaje.

De forma general cuando la comunidad de Baldur’s Gate 3 se dirige a derrotar a Cazador lleva consigo a Astarion. Al hacerlo podemos derrotar por fin a su atormentador como Shadowheart lo hizo contra Viconia, derrotarlo y labrarse el resto de su vida sin la amenaza constante sobre su cabeza.

Sin embargo, un jugador ha encontrado un diálogo secreto cuando Cazador vuelve a dormirse después de que lo derrotase. Y la única forma de desbloquearlo es si no llevamos a Astarion en la pelea.

«No tenía ni idea de que puedes leer la mente de Cazador mientras intenta recuperarse. Te da más información sobre él como personaje y refuerza aún más el ciclo de temas de abuso tocado tanto por Astarion como por Vellioth“, compartió el usuario u/Wyndrarch en Reddit.

Cuando nos enfrentamos a Cazador este no morirá cuando reducimos su salud a 0. En lugar de eso se retira e intenta recuperarse durmiendo. Es en este momento cuando nos podemos acercar a él y leer su mente.

El diálogo que conseguimos es el siguiente:

“Estos sueños sin muerte guardan recuerdos de una vida mortal una vez olvidada. Del niño que fui, del hombre en que me convertí, del monstruo que no acabará. Duermo, pero no puedo descansar. Vivo, pero no puedo morir. Soy eterno, y me aflijo”.

Estas líneas hablan de quien era Cazador antes de convertirse él mismo en vampiro. Se sabe, si se investiga un poco, que su propio amo era mucho más cruel que él, pero aun así continuó ese ciclo con Astarion y sus otros engendros vampíricos.

Sus palabras nos muestran que Cazador es consciente de sus propias acciones y el daño que inflige. Sin embargo, para muchos estas palabras no son suficientes. Como dijo un jugador en el post: “Lo intenté una vez, incluso sentí pena por Cazador durante unos segundos… luego dejé que Astarion lo apuñalara hasta la muerte”.

Se trata más bien de una muestra de los detalles que entraña Baldur’s Gate 3, de que no todo es blanco o negro, sino que, como la vida misma, está llena de matices grises.

No dudes en visitarnos con regularidad para estar al día de todo lo que ocurre dentro de Baldur’s Gate 3 así como guías y curiosidades como usar a una madre muerta como arma dentro del juego.