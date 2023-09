Jugadores afirman que Gale de Baldur’s Gate 4 ha sido maltratado en los últimos parches

La base de jugadores ha argumentado que el mago de Waterdeep, Gale de Baldur’s Gate 3, ha sido maltratado por los desarrolladores en los últimos parches, y que esto es algo que ha puesto a muchos de mal humor.

Baldur’s Gate 3 es, sin duda, uno de los mejores juegos de rol que el mundo del videojuego haya visto jamás. Su extensa historia en varios actos, con varios mapas, NPC y misiones que completar, puede mantener a los jugadores en el mundo del juego durante horas y horas.

Si a esto le añadimos el valor de la rejugabilidad probando diferentes clases o cambiando el equipo de tu grupo, no es de extrañar que todo el mundo se haya enamorado de este título.

Los desarrolladores de Larian también están comprometidos con la mejora continua del título. Hasta la fecha, Baldur’s Gate ha recibido tres parches importantes, todos ellos con nuevas mecánicas de calidad de vida, como el guardarropa de Wither.

Sin embargo, los parches no han sido todo “sol y arco iris” para un compañero en particular. El Mago de Waterdeep, Gale, se ha visto un poco afectado por los últimos parches, lo que no ha gustado nada a los jugadores.

Jugadores afirman que Gale de Baldur’s Gate 4 ha sido relegado con el último parche

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 han argumentado que Gale no ha recibido el trato adecuado en los últimos parches. En concreto, el parche 3 ha convertido a Gale en un tsundere, haciendo que sea mucho más difícil enamorarle incluso con altos niveles de afecto.

“Parche 3: Gale ahora te trata como una basura con un alto índice de aprobación (EDIT: durante la escena “mirando a las estrellas”), sigue sin arreglar el comentario de Raphael, ahora repite conversaciones sobre absorber objetos mágicos, y probablemente más cosas“, despotrica el post.

“Es frustrante. Además, han habido muchos mensajes aquí últimamente sobre gente que no entiende la escena del tejido con él, en absoluto. Y al menos en PS5, los ángulos de cámara de su escena romántica de observación de las estrellas están totalmente estropeados. Espero que lo arreglen pronto“, respondió otro amante de Gale.

Algunos, sin embargo, encontraron humor en la situación, preguntándose qué pretendía Larian al cambiar a Gale.

El equipo de Larian sigue trabajando en este gran juego, lo que significa que es probable que pronto veamos una solución para estos desafortunados errores que ha tenido el pobre Gale.