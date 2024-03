Jugador de Baldur’s Gate 3 encuentra carta de Alfira que revela el destino de varios personajes

Hay una carta muy rara en Baldur’s Gate 3 que muestra el “destino” de muchos personajes, pero no todos los jugadores la encuentran, afortudamente, un miembro de la comunidad de BG3 sí lo hizo.

El camino de Ansia Oscura en Baldur’s Gate 3 permite a los jugadores cometer crímenes horrorosos, pero nada es tan impactante como el asesinato de Alfira, la Bardo Tiefling.

Sin embargo, evitar la muerte de este personaje es posible si la noqueas antes de que llegue al campamento. Como agradecimiento, esta envía una carta de agradecimiento al protagonista. Esto se añadió en la escena del epílogo posterior a la historia, en la que la carta se entrega en tu campamento.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La carta ha tomado relevancia y por eso un jugador de Baldur’s Gate 3 fue a Reddit. Este habla sobre este llamando al evento “probablemente la carta más rara del juego“.

Sí, el asesinato de Alfira fue bastante duro, especialmente porque es una opción popular que añadió Larian por si los jugadores quieren añadir un nuevo miembro al grupo. Los jugadores que no conocían la existencia de la carta se sintieron sentimentales por esto.

“Me encanta jugar como Ansia Oscura, pero creo que Alfira es un personaje secundario realmente genial y bien escrito, así que esto calienta los berberechos de mi frío y muerto corazón plagado de Bhaal“, escribió un jugador, mientras que otro dijo: “Yo no estoy llorando, tú estás llorando“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“¿Cómo conseguiste esta carta?“, preguntó un jugador, “Me sentí tan mal matando a Alfira. Espero que su muerte no sea canon y vuelva a aparecer en algún otro juego, novela o lo que sea“.

No todo el mundo estaba contento con la existencia de la carta. “Solo me entristece que no haya DLC“, bromeó un fan, “Ahora nunca podremos localizarla y terminar el trabajo“.

Larian ya confirmó que Baldur’s Gate 3 no va a contar con un DLC, tampoco habrán actualizaciones significativas de contenido en el juego. Esto quiere decir que el papel de Alfira en la historia dificilmente se amplie más allá de lo que ya hay.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Tendrá que ser suficiente para que pueda ser perdonada en la huida de Ansia Oscura y tener una oportunidad de llevar una vida normal.