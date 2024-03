Jugadores de Baldur’s Gate 3 conocen las verdaderas consecuencias de comer renacuajos

Baldur’s Gate 3 es un juego en el que las decisiones importan mucho, y a menudo tendrán consecuencias, y los jugadores descubrieron lo que sucede por comer renacuajos.

Baldur’s Gate 3 es uno de los juegos más profundos y diversos que se pueden jugar en el entorno actual. El juego presenta múltiples elecciones, compañeros, líneas argumentales y más. Y todo lo que hagas tiene sus consecuencias.

Resulta que una de esas decisiones que tiene consecuencias en el juego es si aceptas consumir un renacuajo o no. Los jugadores se interesaron por este tema y decidieron indagar e inspeccionar si la consecuencia es masiva o algo que se puede ignorar sin problemas.

Jugadores de Baldur’s Gate 3 discuten las consecuencias de comer renacuajos

CUIDADO: Spoilers de Baldur’s Gate 3 a continuación

La discusión la inició un usuario de Reddit que afirmó: “No sé por qué sigo viendo estas mentiras de que consumir renacuajos no trae consecuencias.” Además, continuó: “Hace poco probé un modo honor en el que era la primera vez que experimentaba con poderes ilícidos. Me dijeron que me estaba perjudicando a mí mismo sin usarlos y quise darles una oportunidad.”

También afirmó: “En realidad SÍ tuvo una gran consecuencia más adelante en el juego, obligándome a convertirme en medio Ilícido.” Consideró que se trata de una consecuencia importante y no está seguro de por qué otros jugadores creen que no es para tanto.

Muchos usuarios de Reddit se unieron a la conversación, aunque varios de ellos no estaban de acuerdo, ya que pensaban que el usuario de la publicación original se había confundido con lo que otros querían decir. Uno de esos usuarios comentó: “Esa consecuencia es un badén cuando podrías estar esperando una mina terrestre. Afortunadamente, usar o no los renacuajos es en realidad sólo un dilema momentáneo.”

Otro usuario añadió: “Ser medio ilícido es solo un cambio cosmético sin implicaciones en la historia y se revierte al matar al cerebro anciano, yo diría que es la definición de ‘sin consecuencias.'” Por último, un jugador mencionó: “Es una consecuencia extremadamente pequeña que conlleva enormes beneficios y que además se puede evitar con un simple chequeo de habilidad.”

Por lo tanto, es seguro decir que la mayoría de los jugadores no estaban de acuerdo con el creador del hilo. Creen que la consecuencia es un cambio cosmético y, a menos que te preocupe demasiado tu aspecto, no es gran cosa. De hecho, te vuelves mucho más fuerte, lo que siempre es bueno en un juego tan difícil como Baldur’s Gate 3, por lo que puedes añadir la idea de comer renacuajos a tu dieta.