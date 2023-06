¿Cuánta gente juega a Pokémon Go? Número de jugadores – Junio 2023

Pokémon Go sigue conservando una impresionante base de jugadores 7 años después de su debut en 2016, pero cuán popular es el juego en junio de 2023. Así es el recuento de jugadores de Pokémon Go, según ActivePlayer.

Pokémon Go fue y sigue siendo un gran éxito para la franquicia Pokémon. El juego consiguió llevar el juego al mundo real y, durante un tiempo en 2016, multitudes reales se reunieron en gimnasios populares y puntos calientes para atrapar los llamados monstruos de bolsillo.

A lo largo de los años, el juego ha experimentado muchos cambios, algunos elogiados y otros rechazados, como ocurre con cualquier cambio drástico. Así que después de todo lo dicho y hecho, algunos se preguntan cuántas personas realmente juegan a Pokémon Go en 2023. Con eso en mente, aquí está el recuento de jugadores de Pokémon Go.

El artículo continúa después del anuncio.

Número de jugadores de Pokémon Go – Junio 2023

Niantic no revela los datos de los jugadores, por lo que tendremos que recurrir a rastreadores de jugadores de terceros para conocer las cifras de jugadores activos de Pokémon Go.

Por lo tanto, ten en cuenta que aunque estos números no son datos oficiales compartidos por los desarrolladores, te darán una estimación de cuántas personas están jugando Pokémon Go.

Según BuisnessofApps Pokémon Go alcanzó un máximo de 232 millones de jugadores activos en el año de su debut, 2016. No en vano es el mejor año que ha tenido Pokémon Go históricamente hasta la fecha.

El artículo continúa después del anuncio.

Ahora, en junio de 2023, vemos que estos números fueron disminuyendo lentamente año tras año.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Según ActivePlayer, a 1 de junio de 2023, la media de jugadores activos es de 79.669.226. Esta cifra es superior a la de abril de 2023 (79.417.207). El número máximo de jugadores en un día a 1 de junio fue de 5.311.281, por debajo de los 5.350.339 de mayo.

ActivePlayer

¿Cuántas personas juegan a Pokémon Go?

Es imposible saber cuántas personas juegan a Pokémon Go a partir de ahora sin que Niantic comparta las cifras por sí misma, lo que es poco probable que suceda. Pero según ActivePlayer el juego tuvo una media de 79 millones de jugadores mensuales alrededor de junio de 2023.

El artículo continúa después del anuncio.

Según los datos disponibles, Pokémon Go generó 703 millones de dólares para Niantic en 2022, una cifra inferior a los 877 millones de 2021, lo que obligó a la compañía a reevaluar su visión del juego para 2023.

Pokémon Go es, por supuesto, free-to-play, y esa baja barrera de entrada, así como la forma activa de juego que fomenta la aplicación, garantiza un alto número de usuarios.