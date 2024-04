Jugadores de Baldur’s Gate 3 creen que esta es la mejor clase del título

Hay muchas clases poderosas en Baldur’s Gate 3, algunas mejoras que otras, sin embargo, hay una en particular que los jugadores creen que es la mejor… Entonces, ¿cuál es la mejor clase de Baldur’s Gate 3? La respuesta puede estar acá.

En la historia de los juegos de rol, la clase de los Bardos ha sido objeto de risas y críticas entre los aficionados a D&D. Esto se debe a cómo se representaban en ediciones antiguas del juego, siendo clases “maestras de todo” con un truco musical poco serio, lo que provocaba el desdén de los jugadores que buscaban el máximo poder.

Sin embargo, en la quinta edición de D&D, el Bardo se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta. Con habilidades de lanzamiento de hechizos muy completas, increíbles capacidades de apoyo, de combate decentes y habilidades fuera del combate. De hecho, podrían ser la mejor clase del juego, aunque tal vez resulten un poco complicados para los principiantes.

Baldur’s Gate 3 ha hecho justicia al Bardo, demostrando que es tan valioso como las otras clases. Existen más motivos para elegirla más allá de sus mecánicas de juego, ya que ofrecen opciones únicas que encajan a la perfección con su temática.

(Y también es útil que ninguno de los miembros principales del grupo sea un Bardo. Esto otorga a tu personaje un rol único que desempeñar).

Varios miembros de la comunidad de BG3 fueron al subreddit del juego para elogiar a los Bardos debido a su habilidad para la resolución de problemas. Estas implican encantar o convencer a los enemigos de resultados improbables, como cantarle al libro de Nigromancia de Thayana. También tienes la oportunidad de cantar junto a personajes con NPCs musicales que encuentres en el mundo abierto, como Alfira o los Myconids.

Además, los Bardos también son maestros de los insultos. Esto se extiende a las escenas de diálogo, donde tienes todo tipo de comentarios mordaces y bromas para lanzar al enemigo. Los Bardos también son los maestros del conjuro Burla Viciosa, que hiere a los enemigos con insultos y tiene toneladas de líneas de diálogo únicas.

Es posible que el Bardo no sea tan satisfactorio visceralmente en comparación con el Paladín o el Hechicero, pero no todo se trata de DPS o efectos de área. El Bardo es simplemente una clase increíblemente divertida de jugar, sin ni siquiera contar su utilidad y amplia gama de hechizos. Si has terminado Baldur’s Gate 3 una vez, entonces el Bardo (especialmente uno de Ansia Oscura) puede ser una excelente elección y te lo pasarás increíble.