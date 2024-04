Jugadores de Baldur’s Gate 3 están enamorados de la infancia de este personaje

Wyll está recibiendo mucho amor de parte de los jugadores de Baldur’s Gate 3 gracias a una adorable historia de su infancia. Conócela acá.

Hay muchos personajes queridos en Baldur’s Gate 3, algunos reciben más amor que otros. Wyll es uno de los más infravalorados pero afortunadamente está recibiendo la atención que se merece. Esto ha ocurrido después de que un jugador encontrara una adorable anotación en un diario que encontró.

Escrito por el Duque Ravengard, el diario cuenta uno de los “recuerdos favoritos del duque sobre su querido hijo Wyll“, de cuando el Filo de las Fronteras era un niño. En el relato, el duque recuerda un día que pasó en los muelles con su hijo durante el cual Wyll no paraba de bucear en un intento de ver sirenas.

Podemos leer en él: “Intentaba aguantar la respiración y permanecer bajo la superficie, pero al final no pudo más y tuve que sacarlo, por desgracia sin sus zapatos nuevos”. Pero nunca olvidaré su sonrisa cuando me dijo: ‘He visto una, padre, he visto una sirena, ¡una sirena de verdad! Luego sus ojos se empañaron y añadió: ‘Era preciosa’“.

Esta bonita historia de este personaje de Baldur’s Gate 3 ha conmovido a muchos jugadores, por eso un miembro de la comunidad de BG3 compartió la publicación en Reddit con un texto que decía: “Wyll Ravengaard es una dulzura“. Los comentarios no se hicieron esperar:

“Es el verdadero príncipe azul”, dijo otro.

Otros jugadores consideraron que la entrada en el diario era otra razón por la que Wyll merece más amor por parte del fandom en general. Como dijo uno: “Wyll recibe tanta mi*rda del fandom hasta el punto de que toman todas sus buenas cualidades y se las dan a los otros personajes“.

Desde su lanzamiento, Wyll no ha recibido tanto amor como personajes como Astarion, Karlach y Shadowheart, en parte debido a su relativa falta de contenido. Aun así, el acompañante Brujo tiene sus fans. De hecho, muchos creen que esta es la mejor opción romántica en el juego.

Aunque la anotación en el diario es un detalle, algunos jugadores desearían que hubiera más contenido relacionado con su búsqueda. “Tenía a Wyll en mi grupo cuando encontré esto y me entristeció mucho ver que no aparecía ningún diálogo después de leerlo“, comentó un jugador. “Quería dirigirme a él y decirle: “Wyll, mira tu padre te sigue queriendo” pero no hubo suerte“.

La historia del personaje de Baldur’s Gate 3, Wyll, es realmente enternecedora y lo coloca en el pedestal, y creemos que se lo merece.