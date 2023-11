Truco de Baldur’s Gate 3: cómo evitar las pruebas del Templo de Shar

Un jugador de Baldur’s Gate 3 ha revelado un ingenioso truco para eludir una de las secciones más frustrantes del juego: las pruebas del Templo de Shar.

Baldur’s Gate 3 te lleva en un viaje largo y bellamente elaborado a través de la Costa de la Espada en la ambientación de Reinos Olvidados de Dungeon & Dragons. La trama te lleva a descubrir una conspiración de los Azotamentes mientras exploras arboledas protegidas por druidas, tierras malditas por las Sombras, el Underdark e incluso un santuario de Shar dentro de un mausoleo.

La Ordalía de Shar es un lugar importante del juego, ya que entrelaza la misión principal con la historia personal de Shadowheart. Sin embargo, las Pruebas de Shar que tienes que emprender allí pueden ser increíblemente frustrantes. Están diseñadas de tal forma que puedes fallarlas fácilmente, y el juego parece obligarte a utilizar un método de ensayo y error.

Así puedes evitar completar las pruebas de Shar en Baldur’s Gate 3

Ahora, un jugador afirma haber encontrado una forma alternativa de completar estas pruebas que evita los aspectos frustrantes y repetitivos. En el subreddit de Baldur’s Gate 3, el usuario “m1lfr3d” explicó cómo superar las pruebas de Shar sin sudar. “Se puede entrar en todos los desafíos antes de sacrificar sangre”, dijo.

Esto significa que no te encontrarás con ningún guardia durante la Prueba de Paso Suave, y como el suelo no será invisible durante la Prueba de Paso de Fe, no necesitarás dar un salto de fe. En ambos casos, simplemente desvincula a un compañero y muévelo hasta donde aparece el orbe. Después, dona sangre con otro miembro del grupo que estará esperando fuera.

El jugador también aconsejaba situar a los miembros de tu grupo cerca de los lugares en los que aparecen sus clones durante la prueba del combate. Sin embargo, otros jugadores de Baldur’s Gate 3 propusieron alternativas mejores para esta prueba en particular. El usuario ‘marmih’ sugirió utilizar un solo personaje, mientras que ‘InevitablyBored’ añadió: “Incluso puedes quitarte el equipo, subir las escaleras, volver a equiparte, luego disparar dos veces a tu único clon y marcharte”.

Un usuario comentó que Shar aprobaría “todas estas trampas y engaños”, ya que el engaño es un aspecto clave de la Dama de la Pérdida. Teniendo esto en cuenta, a los fans les parece que técnicamente no estás haciendo trampas en las Pruebas de Shar; simplemente estás haciendo lo que Shar pretendía.

