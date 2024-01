Este meme de Modern Warfare 3 reaparece en el remake 10 años después

Desde su lanzamiento en 2023, Modern Warfare 3 ha recibido muchas críticas y ahora ha vuelto a aparecer un meme de 2011 hecho para el MW3 original, el cual está más vigente que nunca a pesar de haber pasado más de una década.

No podemos negar que el lanzamiento de Modern Warfare 3 en 2023 ha sido bastate raro. Convirtiéndose en el blanco de muchas críticas e incluso bromas por parte de la comunidad. En particular, Christopher Judge criticó la campaña del juego durante su discurso en The Game Awards el pasado diciembre.

Muchos piensan que este juego hubiera sido mejor lanzarlo como una expansión al título del año pasado y no como algo totalmente “nuevo” a un costo de 70 dólares. Sin embargo, esa no es la época en la que vivimos. Las acusaciones de DLC desvirtuado quedarán grabadas para siempre en el legado del juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Curiosamente, este no es el primer título de CoD que recibe la etiqueta de “DLC reskinned“. Fue el juego del mismo título de hace más de una década el que luchó contra estas acusaciones.

Este meme de Modern Warfare 3 de hace más de una década ejemplifica lo que pasa en 2023

En 2011, Infinity Ward y Sledgehammer Games se unieron para lanzar Modern Warfare 3, la épica conclusión de la trilogía original. A pesar de los abrumadores elogios de la crítica, los fans lo etiquetaron en gran medida como un “MW2.5”, ya que muchos sentían que no cambiaba la fórmula lo suficiente como MW2 lo hizo.

El MW2 de 2009 puso el listón absurdamente alto para Call of Duty, introduciendo rachas de muertes, personalización de armas y muchas más características que se convertirían en elementos básicos de la franquicia. Superarlo era una tarea imposible que ningún título podía llevar a cabo, pero MW3 lo hizo muy bien.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Han pasado 12 años y esta versión de MW3 hace que los fans piensen lo mismo. Un post en el subreddit de MW3 títulado: “Esto envejeció bien“, con un meme de hace casi una década, en el que un jugador usa un rotulador para escribir un “tres” en el CD de MW2, básicamente compartiendo lo que sentían por ambos títulos.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Podrás verlo acá:

en el caso de 2023, la situacion se hace un poco más compleja, esto debido al sistema Carry forward y la inclusión de los 16 mapas de MW2 de 2009. Lo que parecía que sería algo bueno, terminó afectando aún más la narrativa.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

También está el calvario de que se rumoreaba que era DLC antes de su anuncio hasta que se convirtió en un título completo.

Esta no es la primera vez que los dos títulos de MW3 son criticados, ya que la versión de 2011 se vio envuelta en un bombardeo de críticas cuando se anunció el título del año pasado. Así que parecía que el juego estaba dispuesto a tener un estreno complicado desde el primer momento.

Parece que ambos títulos estarán unidos para siempre, más por malas razones más que por buenos recuerdos, lamentablemente.

El artículo continúa después del anuncio.