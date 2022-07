Call of Duty 2024: Primeras filtraciones, arte conceptual del multijugador, detalles del desarrollador y más

Aunque aún es pronto, ya se empiezan a conocer detalles sobre el lanzamiento de Call of Duty en 2024. Desde las primeras filtraciones de arte conceptual hasta la información sobre los desarrolladores, una ventana de lanzamiento y mucho más, aquí está todo lo que sabemos.

Aunque todavía falta mucho, sobre todo teniendo en cuenta que Modern Warfare 2 aún no se ha lanzado este año, ya tenemos mucha información sobre el siguiente título de CoD.

Dado que 2023 será el primer año de la historia de la franquicia en el que no habrá una entrega principal de CoD, el próximo lanzamiento parece estar asegurado para 2024, y los desarrolladores ya están trabajando en lo que está por venir.

Desde el estudio que está detrás de la próxima iteración hasta un desglose de las filtraciones iniciales, esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre CoD 2024.

Por primera vez desde 2004, la exitosa franquicia de FPS de Activision se perderá un año con su serie principal. Con el año 2023 aparentemente despejado para proyectos no vinculados a la serie principal, 2024 es el objetivo para el próximo lanzamiento importante según varios informes.

Dado que aún faltan un par de años, es demasiado pronto para fijar una fecha de lanzamiento concreta. Sin embargo, la franquicia CoD siempre ha lanzado nuevas entradas en el último trimestre de cada año natural, así que es seguro asumir que el título de 2024 seguirá la tradición.

Los 14 juegos anteriores de CoD han llegado en noviembre, mientras que los cinco restantes (incluido el próximo Modern Warfare 2) han apuntado a octubre. Por lo tanto, es más que probable que sea a finales de 2024 cuando tengamos en nuestras manos el próximo gran juego de la serie.

Tras el histórico movimiento de Microsoft para adquirir Activision Blizzard, un acuerdo que se espera que se cierre en julio de 2023, el futuro de CoD en plataformas que no sean Xbox se volvió dudoso.

Sin embargo, el director ejecutivo Phil Spencer no tardó en disipar las preocupaciones, asegurando que los fans de PlayStation podrán seguir accediendo a los próximos títulos.

“No es nuestra intención alejar a las comunidades de esa plataforma y seguimos comprometidos con ella”, dijo en 2021.

Así que, por ahora, parece que el lanzamiento de CoD 2024 seguirá estando disponible en el hardware de Xbox, PC, junto con las consolas PlayStation también. No se sabe exactamente en qué plataformas.

Podríamos ver a la franquicia CoD apostar por el hardware de actual generación, dejando atrás los sistemas PS4 y Xbox One. Aunque, dada la amplia base de instalaciones, todavía hay muchas posibilidades de que CoD 2024 aparezca también en consolas de generaciones anteriores. Habrá que esperar para ver lo ambiciosa que es la próxima entrega de la línea principal.

Aunque todavía no se ha hecho oficial, los primeros informes de Bloomberg señalan a Treyarch como los desarrolladores de CoD 2024.

Los juegos de CoD, que tradicionalmente han seguido un ciclo de tres estudios durante la última década, han rotado entre Treyarch, Infinity Ward y Sledgehammer respectivamente cada tres años. Ahora que ese proceso parece haber llegado a su fin, CoD 2024 podría dar a Treyarch una de sus mayores oportunidades de desarrollo.

Tras Black Ops Cold War de 2020, Treyarch podría estar en medio de un proceso de cuatro años para su próximo gran proyecto, el más largo de cualquier título de CoD hasta la fecha.

Como ocurre con cada nueva entrega de CoD, la ambientación en la que se centra suele ser uno de los mayores puntos de conversación. Desde el clásico juego con botas en el suelo en un escenario de World War II hasta el juego futurista con jetpack, hemos visto de todo. Entonces, ¿a dónde nos llevará CoD 2024?

Aunque no se han confirmado los detalles exactos, la primera tanda de filtraciones parece haber hecho referencia a la batalla de Mogadiscio de 1993 en Somalia. Esto podría fijar una ambientación de los años 90 para la próxima gran entrega de CoD, aunque es demasiado pronto para asegurarlo.

References to “Mogadishu” found in files for Treyarch’s 2024 CoD title.

*could* likely be referring to the battle of Mogadishu which was in the 90s 👀 https://t.co/UCrHxFsGrM

— MW2 OG (@TheMW2Ghost) July 3, 2022