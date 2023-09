Todo lo que sabemos de la Nintendo Switch 2: Rumores, precio y especificaciones

Acá te daremos a conocer todo lo que sabemos de la Nintendo Switch 2, desde los rumores más sonados, sus especifcaciones filtradas y el precio final.

Allá por 2017, Nintendo Switch irrumpió en escena, salvando a Nintendo después de que la Wii U no cumpliera las expectativas y la 3DS comenzara a desvanecerse. Curiosamente, el Wii U Gamepad podría haber inspirado a la Switch con su transmisión de juegos a su exclusivo mando portátil.

En 2023, Nintendo ya ha vendido más de 130 millones de unidades de Switch en todo el mundo. Grandes éxitos como Animal Crossing: New Horizons y Mario Kart 8 Deluxe son la razón de su éxito, entre otros títulos.

Sin embargo, los rumores de una sucesora a la Switch son cada vez más fuertes y es evidente de que la compañía japonesa está trabajando en ella, quizás incluso ya esté lista, así lo han afirmado algunos insiders quienes tuvieron la oportunidad de verla en la reciente Gamescom.

Es de esperar que esta consola sea mucho más potente y, puesto que se trata de Nintendo, es probable que nos depare una nueva aventura de Mario. Si nos fiamos de los informes, podría ser una de las consolas portátiles más potentes una vez lanzada al mercado.

Especificaciones de la Nintendo Switch 2

Se rumorea que la Switch 2 utilizará un sistema en chip (SoC) actualizado de Nvidia, que ya se vio hace unos meses. Nintendo utiliza actualmente un SoC Tegra X1 para alimentar a la consola, y se sospecha que el hardware domina el rendimiento por un margen considerable.

Escarbar en foros y otras especulaciones es bastante lioso, pero lo esencial del nuevo hardware es que será potencialmente compatible con las actuales funciones gráficas de Nvidia, como DLSS.

Nvidia DLSS en Nintendo Switch

Nvidia

El DLSS de por medio permitiría a Nintendo llevar a la Switch 2 más lejos de lo esperado, como muchos equipos más débiles están haciendo. Esto podría significar que es posible jugar a 4K ampliando la imagen a un tamaño mayor mediante los algoritmos de Nvidia.

En un portátil basado en el 3050, conseguimos exprimir un rendimiento considerable usando DLSS 2, y el hardware que soporta DLSS 3 ve mejoras masivas.

Sabemos que el DLSS es el bebé actual de Nvidia, dudamos que haya algo parecido a la generación de fotogramas. Dicho esto, el SoC necesitará núcleos tensoriales, que alimentan el DLSS. Teniendo esto en cuenta, todos los sospechosos de estar integrados en Switch 2 incorporan este componente.

También se espera que la próxima consola incorpore una memoria RAM DDR5, lo que supondría un enorme aumento del rendimiento general. Aún no se sabe cuánto usarán, pero los SoC actuales de Nvidia, como el Jetson Nano, usan 8 GB. Sin embargo, las versiones NX utilizan 16 GB y hay un kit de desarrollo que utiliza 64 GB.

No esperes más de 16 GB, incluso en ese caso, diríamos que se acercará más a los 8 GB.

En cuanto al almacenamiento, Nintendo debería optar por una unidad NVMe o eMMC. Las unidades 2230 son las que utilizan actualmente dispositivos como la Steam Deck, y son relativamente baratas.

Sin embargo, Nintendo está totalmente en contra de la auto-reparación, y podríamos ver una solución de almacenamiento integrada soldada directamente a la placa base.

Especulaciones de fecha de lanzamiento para la Nintendo Switch 2

Dos nuevos informes han llegado de diferentes partes del mundo. Uno procede de China, donde un medio tecnológico ha informado de que un socio clave en la creación de la cámara de infrarrojos de los Joycons afirma que les espera un gran año.

El otro, de VGC, coincide con las sospechas de otro filtrador que se detallan a continuación. El medio informa de que la Switch 2 está en manos de más desarrolladores, además de detallar nueva información sobre la pantalla.

Según sus fuentes, contará con una pantalla LCD en lugar de una OLED, algo que también sospechábamos después de que el fabricante de pantallas LCD, Sharp, eliminara cualquier prueba de que estuviera trabajando con Nintendo.

El filtrador, Nash Weedle, ha insinuado que la Nintendo Switch 2 está casi lista. Afirma que un kit de desarrollo para Switch 2 ya está en manos de un estudio español, probablemente se trate de MercurySteam, responsables de juegos como Metroid Dread.

@NWeedle

Aunque Nintendo planea mantener todo estrictamente en secreto, esta filtración sugiere que las especificaciones clave de hardware, incluyendo la pantalla, el procesador y la RAM, se han finalizado, ya que compartir un kit de desarrollo antes del lanzamiento ayuda a los estudios asociados a preparar los juegos con suficiente antelación.

Aunque la filtración no hace referencia al calendario de lanzamiento, los informes indican que se espera que Switch 2 incorpore un nuevo y potente chipset en su núcleo.

El YouTuber Doctre81 también especuló con que la consola está casi lista para su lanzamiento en uno de los vídeos en los que se detallaba el nuevo servicio de suscripción de Best Buy.

El servicio ofrecerá a los propietarios de Switch acceso a un nuevo “buy two get one free” (Compra dos y llévate uno gratis) en todos los juegos del sistema en el futuro cercano. Esta oferta exclusiva sugiere que Best Buy podría estar buscando despejar el inventario físico antes del lanzamiento de la Switch 2.

Fecha de lanzamiento prevista

Se espera que la Nintendo Switch 2 salga a la venta después de abril de 2024. A día de hoy, no hay una fecha de lanzamiento real para la consola. Sin embargo, algunos momentos clave de los últimos meses han disparado de nuevo los rumores.

Las especulaciones sobre la fecha de lanzamiento no han cesado desde alrededor de 2020. Resulta que la consola que Nintendo planeaba sacar era la OLED Switch, en lugar de la sucesora.

Más recientemente, el actual consejero delegado de Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha declarado que no deberíamos esperar ningún hardware hasta después de abril de 2024.

Sospechamos que una razón parcial para esto es que Nintendo querrá incluir las ventas de hardware en el próximo trimestre, algo así como un nuevo comienzo.

Es posible que el anuncio del lanzamiento seguirá un patrón similar al de la Switch, es decir, meses antes del lanzamiento. La Switch se anunció en octubre de 2016 y se lanzó en marzo de 2017.

Posible precio de la Switch 2

Con un hardware que se espera sea un salto significativo, y con más funciones que también se sospecha que llegarán gracias al chip de Nvidia, la Switch 2 podría ser un poco más costosa que su predecesora.

Para empezar, Nintendo suele vender sus consolas con pérdidas, al igual que Sony. Esto se hace para inyectar hardware en los hogares y luego compensar la diferencia con software y accesorios. Con el tiempo, las futuras revisiones se abaratan.

Es posible que siga siendo así, pero con la reducción del precio de la memoria flash y la RAM para los fabricantes, la consola podría ser más barata de lo que se pensaba en un principio.

Tras analizar recientemente el mercado de las consolas portátiles, Nintendo sólo tiene que considerar a Valve como un competidor notable. La Switch 2 no tendrá el mismo precio que la ROG Ally, pero la Steam Deck de Valve tiene un precio inicial de 399 dólares, y es ahí donde situaríamos a la siguiente consola de Nintendo.

Aunque Nintendo no es una empresa que se dedique a atacar a sus competidores con precios agresivos. La Wii, que se lanzó a 249 dólares, pudo hacerlo porque el hardware que contenía era esencialmente de última generación.

Por su parte, la DS y la 3DS se quedaron por debajo de la oferta de Sony simplemente porque su hardware era más débil. Lo único que podría mantener el precio en torno a los 400 dólares o más es si Nintendo mantiene el panel OLED.

Las pantallas OLED no son piezas especialmente caras en el gran esquema de las cosas, y tener una de estas para mantenerse “actuales” puede tener el potencial de aumentar el precio.

Sin embargo, Sharp ha eliminado recientemente y con gran rapidez cualquier indicio de que esté trabajando en un nuevo panel LCD para una próxima consola. Algunos sospechan que podría tratarse de la Switch 2.

¿La Switch 2 tendrá retrocompatibilidad?

Nintendo

Aún no lo sabemos, pero hay muchas posibilidades de que así sea. Nintendo se ha caracterizado por dar soporte a sus bibliotecas más antiguas entre las generaciones más recientes, no te alteres, tu partida de Tears of the Kingdom no se verá afectada.

No deberías preocuparte por tu biblioteca, ya que Nintendo es muy consciente de cuántas copias de juegos se han vendido. Dado que la Switch 2 presumiblemente utilizará un backend similar al de la original, apostaríamos mucho dinero a que las copias digitales de los juegos se mantendrán.

Se desconoce si Nintendo continuará con los cartuchos, pero con la posibilidad de que lleguen juegos más grandes, los cartuchos necesitarían una actualización definitiva. Ahora mismo tienen un máximo de 32 GB y Nintendo no puede confiar en que todos los propietarios de Switch 2 estén conectados a Internet para actualizar o descargar los archivos que faltan.

Ya lo han hecho antes, con la 3DS, usando el mismo factor de forma pero cambiando las entrañas, y la Gameboy solo cambió el factor de forma de sus cartuchos para evitar que jugadores desprevenidos pusieran una copia de Pokemon Cristal en un hardware para el que no estaba hecho.

Y esta es toda la información que se conoce hasta ahora. Actualizaremos el artículo cuando se den a conocer más detalles.