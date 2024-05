¿Llegará Black Ops 6 a PS4 y Xbox One?

La expectación por Black Ops 6 aumenta a medida que Call of Duty se prepara para la nueva entrega en otoño, y si no sabes si podemos jugar en PS4 y Xbox One solo tienes que seguir leyendo.

Tras una larga espera, Call of Duty ha confirmado que Black Ops 6 llegará a la saga de la franquicia, y es la primera vez que lo vemos desde 2020.

A pesar de la expectación algunos fans han empezado a preocuparse por si no podrán disfrutar de la nueva entrega en las consolas de antigua generación. Esto es todo lo que sabemos al momento.

¿Estará disponible Black Ops 6 en PS4 y Xbox One?

Sí, Black Ops 6 estará disponible tanto en PS4 como en Xbox One.

La información la hemos conseguido a partir de las reservas de la cadena GameStop, así como a Insider Gaming donde afirma que podremos jugar al nuevo título en las antiguas consolas.

Asimismo, según amplía Insider Gaming, la razón por la que la Xbox One no aparece en las listas de reserva es que la versión S|X es una versión intergeneracional que también se podrá jugar en la Xbox One.

No obstante, a pesar de las filtraciones e informaciones, al momento de escribir este artículo Activision todavía no ha confirmado el lanzamiento de Black Ops 6 para ambas consolas. Lo más probable es que tengamos más información al respecto durante el tradicional CoD Direct que se realizará el 9 de junio.

Del mismo modo, hay que tener en cuenta que las últimas 4 entregas de CoD: Black Ops Cold War, Vanguard, MW2 y MW3, se lanzaron en consolas de última generación, y Black Ops 6 parece que seguirá los mismos pasos.

En cuanto al lanzamiento en Nintendo Switch, aunque Microsoft firmó un acuerdo de 10 años en febrero de 2023 para llevar CoD a la consola portátil, todavía no ha habido ninguna confirmación de que llegue a la Switch o a la Switch 2.

¡Y ya está! Esto es todo lo que hay que saber al respecto. No dejes de seguir visitándonos para estar al día de todo lo que ocurre en tus videojuegos favoritos.

