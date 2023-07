Cómo conseguir el fusil de asalto FR Avancer en Warzone 2

Con cada nueva temporada, Call of Duty añade un montón de armas nuevas tanto al battle royale Warzone como al título multijugador que esté en rotación en ese momento. Mientras se calienta la expectación por MWIII, Modern Warfare 2 sigue siendo el juego principal, y una de las nuevas armas que va a llegar a Warzone 2 es el fusil de asalto FR Avancer. He aquí cómo conseguirlo.

Se prevé que la Temporada 5 sea la última o la penúltima del ciclo de vida de Modern Warfare 2, e incluso acogerá un evento de presentación de Call of Duty 2023, en el que los desarrolladores mostrarán sus últimos trabajos y lo que los jugadores deberían esperar del próximo título.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, eso no significa que la actualización carezca de contenido, ya que no sólo llegarán un montón de armas nuevas, sino también nuevos mapas, como Strike de Call of Duty 4, modos y mucho más.

Con el meta de Warzone en constante cambio, la FR Avancer podría convertirse en una de las mejores armas del juego, con los jugadores esperando algo que desafíe a armas como la Cronen Squall. Pero, ¿cómo se consigue?

Desbloquear la FR Avancer en Warzone 2 y MW2

Desbloquear la FR Avancer en Modern Warfare 2 y Warzone 2 va a ser bastante sencillo: todo lo que tendrás que hacer es alcanzar el sector correcto del Pase de Batalla.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque aún no se ha revelado el sector correcto, no tardará en anunciarse, ya que el lanzamiento de la 5ª Temporada está previsto para el miércoles 2 de agosto.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El FR Avancer se describe de la siguiente manera “Con una cadencia de fuego cegadora y una maniobrabilidad excepcional, en las manos adecuadas, este agresivo rifle bullpup puede dominar el campo de batalla”.

Se espera que tenga un patrón de retroceso más difícil que otros AR, aunque con una cadencia de fuego más rápida, es de esperar.