Cómo desbloquear el rifle de asalto Vargo-S en Warzone y Vanguard temporada 4

De las nuevas armas anunciadas, el Vargo-S no estará disponible en el momento del lanzamiento de la temporada 4, sino que podrá hacerse hacia mitad de la temporada.

No obstante, si eres de los que no puedes esperar también podremos comprarlo nada más que esté disponible. Asimismo, también podremos adquirir su camuflaje gracias al paquete que estará disponible en la tienda.

El arma pronto se podrá desbloquear de forma gratuita a través de un desafío en el juego que tendrá lugar durante la temporada 4. Sin embargo, el equipo de Activision todavía no lo ha publicado.

Si fuiste fan del Vargo-52 de Cold War te podemos asegurar que el Vargo-S será tu arma. No obstante, sí es verdad que tendremos que pasar antes por un periodo de familiarización.

La temporada 4 de Call of Duty Warzone y Vanguard está pensada para darle a la comunidad todo tipo de nuevo contenido en los próximos tres meses. Por supuesto, las armas son una pieza clave y Activision ha querido ampliar la lista.

Con la actualización de la temporada 4 de Warzone y Vanguard a la vuelta de la esquina, algunas nuevas armas están pensadas para tambalear al meta como es el caso del rifle de asalto Vargo-S. Si quieres conseguirlo y no sabes cómo sigue leyendo.

by Paula González