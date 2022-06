Cómo desbloquear el arma cuerpo a cuerpo Daga de Empuje en Warzone Temporada 4

Load More

Por supuesto, también existe la opción de comprar la nueva arma si completar alguno de estos desafíos no despierta tu interés. La daga de empuje estará disponible para su compra en un pack de la tienda que probablemente se anunciará cuando salga la cuarta temporada.

En la publicación del blog del anuncio se insinúa que el regreso de Shi No Numa podría ser uno de los mejores lugares para superar este desafío, ya que “los interiores que pueden atraparte con los muertos vivientes suelen ser una buena forma de conseguir muertes”.

New weapons in Season 4:

La cuarta temporada de Warzone y Vanguard se perfila como un montón de contenido nuevo para ambos juegos. El modo de juego de armas favorito de los fans vuelve y, con suerte, mejor que nunca. También llega el nuevo mapa Bastión de la Fortuna al battle royale y, por supuesto, el esperado regreso de Shi No Numa en Vanguard Zombies.

by Francisco García