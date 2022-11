Cómo precargar Warzone 2 en PlayStation, Xbox y PC

Los jugadores de Call of Duty que quieran precargar Warzone 2 antes de su inminente lanzamiento pueden hacerlo a partir de hoy; así es como funciona el proceso en PC, PlayStation y Xbox.

Activision Blizzard tiene previsto desplegar Warzone 2 en cuestión de días. Dado el considerable tamaño de la descarga, la mayoría de los jugadores querrán precargar el título con antelación.

La precarga en territorios como América, Reino Unido y Europa ya ha comenzado.

Mientras tanto, la precarga para Japón (3:00 AM JST), Australia (5:00 AM AEDT) y Nueva Zelanda (7:00 AM NZDT) no comenzará hasta el martes 15 de noviembre, un día antes del lanzamiento del battle royale.

Así es como se puede precargar Warzone 2 para PlayStation, Xbox y PC

Para precargar la secuela de Warzone en PS4 y PS5, los usuarios solo tienen que abrir la PlayStation Store, buscar Warzone 2 y seleccionar la opción de descarga.

El proceso en las plataformas Xbox es similar, ya que los jugadores deben abrir la tienda de Xbox, escribir Warzone 2 en la función de búsqueda y descargar el título.

Por último, los usuarios de PC deben elegir el lanzador de Battle.net o de Steam. Los que precarguen a través de Battle.net deben seleccionar Todos los juegos de Activision, buscar Warzone 2.0 y pulsar el botón de preinstalación. Los usuarios de Steam pueden simplemente buscar la secuela en la tienda, y luego hacer clic en la preinstalación.

Activision

Con todo, el proceso de precarga debería ser sencillo, aunque los jugadores deberían asegurarse de dejar espacio suficiente para Warzone 2. En Xbox, el shooter free-to-play ocupará la friolera de 115,62 GB.

En el momento de escribir este artículo no se conocen los detalles del tamaño del archivo de PlayStation. Debería ser similar al de la versión de Xbox, aunque los archivos de los juegos de PS5 suelen pesar menos que los de PS4. También se desconoce el tamaño de la versión para PC de Warzone 2.