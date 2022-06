El mapa de Caldera recibirá grandes cambios en la temporada 4 de Warzone

Load More

— Call of Duty España (@CallofDutyES) June 15, 2022

Una de las zonas que podemos ver en el mapa se ve muy similar a Storage Town de Verdansk pero sin el edificio que tenía a la derecha. No hay que olvidar que Storage Town fue uno de los puntos de interés más populares cuando se lanzó Verdansk. De esta forma, que algo tan icónico regrese, no sorprende a muchos.

La imagen nos presenta varios círculos amarillos repartidos por el mapa que muestran algunos de los nuevos mini puntos de interés introducidos. No obstante, también hay varios cambios bastante interesantes que no destacan a simple vista en la imagen.

Activision adelantó los próximos cambios a través de la cuenta oficial de Call of Duty mostrándonos una imagen de Caldera actualizada.

El plato principal será un mapa completamente nuevo que tendrá el nombre de Bastión de la Fortuna. No obstante, Caldera también recibirá amor por parte de Activision a través de diversos cambios en el campo de batalla.

La temporada 4 de Call of Duty Warzone Pacific está a la vuelta de la esquina, y es que, si todo va como lo planeado, deberíamos tenerlo el 22 de junio.

by Paula González