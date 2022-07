El molestísimo bug de Bastión de la Fortuna que deja congelado a los jugadores en Warzone

Load More

Al momento de redacción de esta noticia parece que no hay forma de identificar cuándo va ocurrir este bug. Sin embargo, un jugador ofreció una solución y sería usando los estimulantes ya que algunas veces rompe el bug.

“Esto me pasó pero desde un bordillo de la calle”, explicaba otro jugador. “ Lo mismo me pasó ayer, pero en la torre de vigilancia en Winery en Bastión de la Fortuna ”.

Al publicarlo, rápidamente otros usuarios parecían estar de acuerdo que el jugador había encontrado un punto “ciego” del mapa que hacía que se quedase congelado, pero no sería la única zona.

A la hora de levantarse para volver a la pelea se encontró con un mensaje de bloqueo. Este es el que suele aparecer en el juego para avisar al juego que hay un objeto sobre el jugador que impide volver a ponerse de pie. El problema es que en esta ocasión no parece haber ningún obstáculo.

La temporada 4 de Call of Duty Warzone ha llegado con una gran cantidad de cambios en el battle royale desde nuevas armas hasta nerf y buffs. Por supuesto, de entre todos ellos lo que más ha ilusionado a los jugadores ha sido el nuevo mapa de Bastión de la Fortuna .

by Paula González