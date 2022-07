El trickshot de Call of Duty más escandaloso de todos los tiempos se vuelve viral

Los trickshot (disparo trucado) de CoD pueden no ser tan populares como lo fueron antes, pero aún se realizan de forma regular, y uno recientemente tomó por asalto las redes sociales y se volvió viral.

Cuando piensas en trickshot de Call of Duty piensas en los primeros días de FaZe y OpTic logrando locos 360 sin alcances alrededor del mapa Highrise de MW2. El gran ascenso de YouTube a la prominencia a principios de la década de 2010 también ayudó a catapultar a CoD al centro de atención, así como a los prometedores artistas de trucos.

Con el paso de los años, las compilaciones de trickshot se han desvanecido más a un segundo plano a medida que el auge de los deportes electrónicos competitivos se han apoderado de la escena. Sin embargo, todavía hay un mercado para las habilidades de CoD y un truco viral de CoD ha demostrado que la forma de arte está realmente viva.

Un trickshot de CoD francamente ridículo de Black Ops 1 fue compartido por el miembro de FaZe Lucas “Blaze” Mosing en Twitter y el popular jugador de Call of Duty insinuó que el exploit se había logrado recientemente.

“Black Ops 1 ha estado disponible durante 10 años y esto podría ser lo mejor que he visto en mi vida”, dijo sobre las imágenes.

Todavía es bastante increíble, pero el jugador en cuestión, durante un juego de Buscar y Destruir, instaló dos dispositivos Spike y luego procedió a colocar la bomba. Luego, el clip corta al jugador que estaba mucho más lejos mientras disparaba su arma a unas escaleras frente a ellos. Parece confuso al principio, pero en una segunda visualización queda claro que estaban alterando el ángulo de la superficie para permitir que la ronda del Lanzagranadas que dispara rebotara y emprendiera un viaje improbable.

Black Ops 1 has been out for 10 years and this might just be the best thing I've ever seen pic.twitter.com/5sWDZpSmxr

— Blaze (@FaZeBlaze) July 4, 2022