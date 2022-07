Nueva filtración sugiere que la beta multijugador de Modern Warfare 2 podría llegar más tarde de lo esperado

Modern Warfare 2 tiene una fecha de lanzamiento prevista para finales de 2022 y, aunque las predicciones iniciales situaban la beta multijugador en agosto, un nuevo informe sugiere que la espera podría ser más larga de lo que los fans esperaban.

La fecha de lanzamiento de MW2 está cada vez más cerca y los fans ya están babeando por el día en que podrán probar la nueva entrega de la franquicia.

Aunque parte de la expectación puede atribuirse al inevitable impacto del juego en Warzone, el clásico multijugador de arena también ha sido objeto de una gran expectación.

Aunque en un principio los fans esperaban probarlo por primera vez en agosto a través de la beta temprana, ahora parece que tendrán que esperar unas semanas más.

Según un informe de RalphsValve, es posible que MW2 no lance la beta hasta finales de septiembre, sólo un mes antes de su fecha de lanzamiento, el 28 de octubre.

El calendario, si es correcto, vería a los usuarios de Playstation entrar una semana antes comenzando con la parte de Acceso Temprano antes de abrirse a todos los propietarios de PS4/PS5.

The #ModernWarfare2 beta date will reportedly be in mid-September (starting around September 16, per the leaks) with PlayStation getting first access. (Info via @RalphsValve) pic.twitter.com/YhHLewAebM

— CharlieIntel (@charlieINTEL) July 4, 2022