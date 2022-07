Filtración apunta a que Modern Warfare 2 traerá un modo competitivo

Un filtrador de Call of Duty ha afirmado que el próximo título de Call of Duty Modern Warfare 2 tendría un modo competitivo poco después del lanzamiento, y será desarrollado por Treyarch.

Con el crecimiento de la Call of Duty League y los esports en general, los juegos multijugador de hoy en día traen su modo competitivo para que los jugadores compitan contra otros usuarios con un nivel similar al suyo.

En todos los títulos de Call of Duty los jugadores luchan en los modos competitivo para obtener el rango más alto posible y ser reconocidos por su habilidad.

Sin embargo, se ha convertido en un tema bastante polémico entre los jugadores de CoD en los últimos años. La mayoría de jugadores creen que el juego debe de venir con un modo competitivo nada más que se lanza el título.

En esta ocasión, el modo competitivo de Modern Warfare 2 tendrá su modo clasificatorio, pero poco después de su lanzamiento según ha filtrado el respetado filtrador TheGhostofHope.

Infinity Ward haría historia trayendo un modo competitivo con Modern Warfare 2

Del mismo modo, Ghost ha filtrado que Trayarch desarrollará el modo clasificatorio. Es decir, los mismos que llevaron a cabo la serie de Black Ops que siempre suele ser la favorita dentro de la comunidad competitiva de Call of Duty.

Esto significa que podríamos tener un modo competitivo bastante similar al que existe actualmente en Vanguard.

EXCLUSIVE: Ranked Play will be coming to Modern Warfare II shortly after launch with Treyarch leading development on the mode. pic.twitter.com/NAeJKgVwkW — Hope (@TheGhostOfHope) July 7, 2022

De ser cierto marcaría un antes y un después ya que Infinity Ward incluiría por primera vez en uno de sus títulos un modo competitivo. Black Ops 2 fue el primer título de Call of Duty en tener uno. Tras él ningún otro como Ghosts, Infinite Warfare o Modern Warfare 2019 lo tuvo.

El filtrador no ha especificado más allá de cuándo será “poco después” de lanzamiento. No obstante, si miramos al resto de títulos, Vanguard no llegó hasta febrero de 2022, 3 meses después del lanzamiento. Algo bastante parecido en Cold Ward que no llegó hasta febrero.

Si seguimos esas pautas podríamos tener el modo clasificatorio en Modern Warfare 2 entre diciembre o enero.