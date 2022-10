Filtraciones de Warzone 2 afirman que Treyarch desarrollará un nuevo mapa BR junto a CoD 2024

Francisco es el Country Manager y redactor en DexertoES, después de vivir en Madrid se trasladó a Segovia para realizar un grado en Publicidad y Relaciones Públicas, el cuál terminó mientras continuaba su trabajo en la web. Cuando no está escribiendo noticias o dirigiendo, se dedica a hacer streams en directo mientras juega, puedes seguir a Francisco en: https://twitter.com/PacoGM_

Las filtraciones de Call of Duty afirman que los desarrolladores Treyarch están listos para diseñar un nuevo mapa para Warzone 2.0 junto a su entrega de 2024 en la inmensamente popular franquicia FPS.

El lanzamiento de Warzone, aunque sin duda ha sido un gran éxito para Activision, quizás ha nublado la claridad del futuro de la serie. Mientras que las entregas anuales solían ser el límite de lo que los jugadores de CoD podían esperar, ahora hay verdaderos interrogantes sobre cómo encaja la secuela del battle royale en el futuro de la franquicia.

Sabemos que cuando Warzone 2.0 llegue a mediados de noviembre, incluirá el nuevo mapa Al Mazrah. Ese parece ser el mapa principal para el ciclo de vida de Modern Warfare 2, que se espera que sea de dos años por primera vez en la historia de CoD.

Sin embargo, nuevas filtraciones afirman que, cuando la próxima entrega anual de Treyarch salga en 2024, habrá un nuevo mapa Warzone 2.0 junto a ella.

Se filtra el mapa de Treyarch de Warzone 2

La información llega a través de TheGhostofHope, un reputado filtrador en la comunidad de CoD que ha publicado correctamente información relativa a Warzone y Modern Warfare 2 en el pasado.

El 6 de octubre, tuiteó: “Treyarch dirigirá el diseño de mapas para un nuevo mapa de Warzone 2.0 que se lanzará junto a su versión premium en 2024. Los estudios de apoyo ayudarán con la creación/colocación de activos”.

Poco se sabe de CoD 2024 o del rumoreado mapa pero, suponiendo que se mantengan las tendencias, podemos esperar que algunos PDI clásicos de Treyarch aparezcan también junto a los PDI del próximo título anual.

El menor papel de los “estudios de apoyo” también encaja con el precedente de CoD, que vio a Infinity Ward liderar el diseño inicial de Warzone, antes de que la gestión pasara a manos de Raven Software.

A pesar del historial del filtrador, no hay garantía de que esta información sea exacta y seguirá sin confirmarse hasta que Activision o Treyarch rompan su silencio. Dado que MW2 aún no ha salido a la venta, no esperes noticias pronto.

En cualquier caso, llega justo un día después de que se filtrara que Sledgehammer Games estaría desarrollando Advanced Warfare 2 como su próximo juego de CoD tras la decepcionante respuesta de Vanguard.

Sea cual sea el plan de Activision, los fans de CoD tienen mucho que desear.