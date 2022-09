Isla del Renacer y Bastión de la Fortuna estarían eliminados de Warzone 2

Según las últimas filtraciones, los dos más “pequeños” más populares no llegarían a Warzone 2 como son Isla del Renacer y Bastión de la Fortuna que desaparecerá con el lanzamiento del juego el 16 de noviembre.

En los últimos dos años y medio, los jugadores de Call of Duty Warzone hemos combatido solamente en dos mapas de battle royale de tamaño completo como son Verdansk y Caldera. No obstante, por el camino hemos tenido Isla del Renacer y Bastión de la Fortuna que son dos localizaciones más pequeñas pensadas para un ritmo más rápido y con un número reducido de jugadores.

Para muchos, estas alternativas son el principal reclamado de Warzone. Miles de personas se conectan solo para conseguir esa diversión caótica dentro del juego, pero parece que Warzone 2 eliminará tanto Isla del Renacer como Bastión de la Fortuna.

Activision Warzone 2 podría dejarnos sin dos mapas muy queridos

Warzone 2 no incluiría Bastión de la Fortuna ni Isla del Renacer

El 16 de noviembre se va acercando lentamente, y a medida que los días van pasando tenemos más información de lo que podremos esperar en Warzone 2.

Con la eliminación de ambos mapas, no estamos seguros de si tendremos algo similar dentro del juego. Eso sí, parece que tendremos el nuevo mapa de Al Mazrah y, según los reportes, tendremos un Warzone más “original” en Warzone 2. Por ello, tanto Isla del Renacer y Bastión de la Fortuna se eliminará del título gratuito.

“Isla del Renacer y Bastión de la Fortuna se eliminarán del Warzone actual tras el lanzamiento de Warzone 2”, explicaba el reconocido informante TheGhostOfHope en un tuit del 27 de septiembre. “No es broma. De hecho, ya están eliminados”.

En este momento, no está claro qué podría pasar con los mapas de ser cierta esta información. Podríamos ver la transición de ambos a Warzone 2. Es decir, podríamos tener una versión actualizada de ellos o, simplemente, podrían desaparecer como Verdansk.

No obstante, hasta que no tengamos la confirmación oficial por parte de Activision-Blizzard no podemos asumir nada. Sea como sea, falta poco para descubrirlo.