Juego de mesa de Call of Duty: fecha, Kickstarter y cómo se juega

La famosa y popular saga de Call of Duty va a recibir su propio juego de mesa oficial. Aquí tienes toda la información que necesitas para prepararte para ello.

Call of Duty es una franquicia inmensamente popular. Son muchos los que, sin ser muy fans de otros géneros del videojuego, nunca fallan a la hora de comprarse la última entrega de CoD. Y con Warzone y Warzone 2 convirtiéndose en uno de los battle royale más destacados del momento, está claro que la franquicia está por todo lo alto.

Ahora, Call of Duty se prepara para dar un salto distinto. Esta vez no se trata de un videojuego. La franquicia va a recibir su propio juego de mesa oficial.

A continuación te contamos todo lo que se sabe sobre el juego de mesa de Call of Duty.

Juego de mesa de Call of Duty: campaña de Kickstarter y fecha de lanzamiento

Arcane Wonders ha anunciado su asociación a largo plazo con Activision Publishing, Inc., Genuine Entertainment y Evolution para producir Call of Duty: The Board Game, una nueva y emocionante serie de juegos de estrategia inspirada en la popular franquicia de videojuegos.

Las reservas del juego de mesa se abrirán en Kickstarter este otoño de 2023 y llegarán a las tiendas de todo el mundo en 2024.

¿Cómo se juega?

Call of Duty: The Board Game combina elementos de estrategia, planificación táctica y combate para crear una experiencia de juego intensa y envolvente. Los jugadores asumen el papel de soldados de élite, luchando unos contra otros en una acción intensa y trepidante ambientada en los icónicos mapas de los videojuegos de Call of Duty.

El juego original contará con impresionantes ilustraciones y componentes de alta calidad, incluidas miniaturas de los soldados y armas emblemáticas de la franquicia Call of Duty, así como una gran variedad de escenarios y modos de juego que permitirán a los jugadores saborear y compartir la emoción de Call of Duty de una forma totalmente nueva.

Entérate de todo a través de la página oficial.

Actualizaremos este artículo cuando haya más información sobre el juego de mesa de Call of Duty.