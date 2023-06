Todos los juegos de Call of Duty en orden

Parece mentira, pero los juegos de Call of Duty llevan 20 años dando guerra por lo que te traemos todos los títulos de la saga por orden de lanzamiento desde el primero al más reciente.

No hay franquicia de videojuegos más grande que Call of Duty. Desde su aparición a principios de la década de 2000, la saga se ha convertido en una de las franquicias más vendidas de todos los tiempos.

Sin embargo, con tantos juegos de Call of Duty en el mercado, saber cuál fue el primero y cuál es el más reciente puede ser todo un reto. Con esto en mente, hemos elaborado una lista de todos los juegos de Call of Duty por orden de lanzamiento para que no te pierdas y sepas cuál fue el primero y cuál el último.

¿Cuántos juegos de Call of Duty hay?

Actualmente hay 22 juegos principales de Call of Duty, incluidos Warzone y Warzone 2.0.

Los más recientes han sido Modern Warfare 2 y Warzone 2, ambos lanzados en la segunda mitad de 2022.

Call of Duty (2003) – el primer juego de la franquicia

Activision Todo comenzó aquí

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2003

Desarrollador: Infinity Ward

Ventas: 4,5 millones

Plataformas: PC, Mac, N-Gage

La icónica saga arrancó en 2003 con Call of Duty para rivalizar con Medal of Honor. Sin embargo, CoD no tardó en robarle el protagonismo gracias a su singular campaña de la Segunda Guerra Mundial, que mostraba el conflicto desde las perspectivas estadounidense, británica y soviética, así como a su componente multijugador.

Aunque ahora pueda parecer básico, fue la primera señal de lo que vendría más adelante.

Call of Duty 2 (2005)

Activision

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2003

Desarrollador: Infinity Ward

Ventas: 5,9 millones

Plataformas: Xbox 360, PC, Mac

Call of Duty 2 nos llevaba nuevamente a la Segunda Guerra Mundial, pero supuso la primera aparición de la serie en consolas. Fue muy elogiado por sus impresionantes gráficos y sus cuatro campañas distintas.

Asimismo, fue el debut de una serie de características que se han convertido en un estándar como la regeneración de salud y un HUD para las granadas.

Call of Duty 3 (2006)

Activision

Fecha de lanzamiento: 7 de noviembre de 2006

Desarrollador: Treyarch

Ventas: 7,2 millones

Plataformas: PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, Nintendo Wii, PC

Aquí damos la bienvenida por primera vez a Treyarch, que desarrolló Call of Duty 3 cuando la serie pasó al calendario de lanzamientos anuales al que nos tiene acostumbrados.

Con CoD 3, el multijugador empezaba a desempeñar un papel más importante. Un antes y un después dentro de la saga.

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)

Activision

Fecha de lanzamiento: 6 de noviembre de 2007

Desarrollador: Infinity Ward

Ventas: 15,7 millones

Plataformas: PS3, Xbox 360, Nintendo Wii, PC

Tras un año de ausencia, no es exagerado decir que Infinity Ward redefinió el género de los FPS cuando lanzó Call of Duty 4, situando a CoD en una liga que nadie más podía tocar.

Aparte de su estelar campaña, con momentos y personajes que aún hoy se recuerdan, su multijugador encontró una fórmula que cambiaría la industria para siempre. Ha pasado a ser considerado uno de los mejores juegos de la historia.

Call of Duty: World at War (2008)

Activision

Fecha de lanzamiento: 11 de noviembre de 2008

Desarrollador: Treyarch

Ventas: 15,7 millones

Plataformas: PS3, Xbox 360, Nintendo Wii, DS, PC

El siguiente juego de Call of Duty en orden es World of War. Treyarch llevó la serie de vuelta a la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez con los sistemas de progresión y ventajas introducidos por Infinity Ward un año antes.

World at War fue también el primer CoD en introducir el modo de Zombis nazis, un modo que se convertiría en un gran éxito con el paso de los años. Asimismo, empezó la tendencia de lanzar cada juego con tres modos: campaña, multijugador y un elemento cooperativo.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)

Activision

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre de 2009

Desarrollador: Infinity Ward

Ventas: 25,02 millones

Plataformas: PS3, Xbox 360, PC

Si CoD 4 dio con una fórmula, muchos dirán que Modern Warfare 2 la perfeccionó. La continuación subrayó los aciertos del original, con una historia excepcional y mapas clásicos como Rust, Highrise y Favela.

13 años después, Modern Warfare 2 sigue siendo el mejor juego de la serie para muchos fans.

Call of Duty: Black Ops (2010)

Activision

Fecha de lanzamiento: 9 de noviembre de 2010

Desarrollador: Treyarch

Ventas: 30,72 millones

Plataformas: PS3, Xbox 360, Nintendo Wii, DS, PC

En 2010, Treyarch abrió nuevos caminos con el primer juego de la saga Black Ops, ampliando la idea de los zombis y trasladándola a la Guerra Fría.

Su apasionante y única campaña sigue siendo una de las más memorables que Call of Duty puede ofrecer. Del mismo modo, allanó el camino para la única subserie que puede rivalizar con Modern Warfare en términos de popularidad.

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)

Fecha de lanzamiento: 8 de noviembre de 2011

Desarrollador: Infinity Ward

Ventas: 30,71 millones

Plataformas: PS3, Xbox 360, Nintendo Wii, PC

Como colofón a la trilogía Modern Warfare original, Infinity Ward ofreció a los jugadores otra campaña sobresaliente concluyendo lo iniciado por CoD 4 de una forma dramática y satisfactoria.

Aunque su multijugador no suele recibir el reconocimiento que se merece, sigue contando con grandes armas y diversos mapas que envidiaría cualquier otra serie.

Call of Duty: Black Ops II (2012)

Activision

Fecha de lanzamiento: 12 de noviembre de 2012

Desarrollador: Treyarch

Ventas: 31 millones

Plataformas: PS3, Xbox 360, Nintendo Wii U, PC

El siguiente en nuestra lista de juegos de Call of Duty en orden cronológico es el que sigue siendo el más vendido de la serie hasta la fecha.

La campaña no paraba de tener guiros de guion y venía acompañada de un gran multijugador online con diversas mejoras. Para muchos es otro de los mejores Call of Duty de la saga.

Call of Duty: Ghosts (2013)

Activision

Fecha de lanzamiento: 5 de noviembre de 2013

Desarrolladores: Infinity Ward, Neversoft, Raven Software

Ventas: 28,98 millones

Plataformas: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Wii U, PC

Es extraño llamar fracaso a un juego que vendió casi 30 millones de unidades, pero así es exactamente como se ve CoD: Ghosts casi una década después de su lanzamiento.

Se lanzó entre las dos generaciones de consolas lo que ha hecho que Ghost sea uno de los grandes olvidados. Su final todavía sigue en el aire.

Call of Duty: Advanced Warfare (2014)

Activision

Fecha de lanzamiento: 3 de noviembre de 2014

Desarrollador: Sledgehammer Games, High Moon Studios

Ventas: 21,76 millones

Plataformas: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC

Por fin llegamos al primer juego con “jetpack” de la saga Call of Duty. Cuando Sledgehammer tomó las riendas de su primera entrega, la controvertida característica pretendía poner más énfasis en el movimiento a medida que la franquicia avanzaba en una dirección más futurista.

Advanced Warfare no es, ni mucho menos, una mala entrada en la lista, e inició una tendencia que mejoraría en años posteriores. Sin embargo, nunca se acercó al amor y la adoración que recibieron algunos de los juegos más antiguos.

Call of Duty: Black Ops III (2015)

Activision

Fecha de lanzamiento: 6 de noviembre de 2015

Desarrolladores: Treyarch, Beenox, Mercenary Technology

Ventas: 26,72 millones

Plataformas: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC

De todos los CoD más futuristas lanzados hasta la fecha, Black Ops 3 es el que muchos señalarían como el más destacado. La posibilidad de usar propulsores daba al multijugador un grado extra de verticalidad que la comunidad recibió muy bien.

También se añadieron Especialistas personalizables con características únicas, lo que ofrecía aún más variedad. Este pequeño detalle dio un soplo de aire fresco a este tipo de franquicias con lanzamientos anuales.

Call of Duty: Infinite Warfare (2016)

Activision

Fecha de lanzamiento: 4 de noviembre de 2016

Desarrolladores: Infinity Ward, Raven Software, Treyarch, High Moon Studios, Beenox, Vicarious Visions

Ventas: 13,6 millones

Plataformas: PS4, Xbox One, PC

Infinite Warfare recibió una buena paliza por parte de los fans cuando llegó en 2016, y ni siquiera la inclusión de Modern Warfare Remastered fue suficiente para levantar sus ventas.

Después de que la tercera entrada final en la era del jetpack de Call of Duty nos llevara a las estrellas, los jugadores se habían cansado de los escenarios y la jugabilidad cada vez más extravagantes. Muchos pidieron que el juego volviese a lo básico.

Call of Duty: WWII (2017)

Activision

Fecha de lanzamiento: 3 de noviembre de 2017

Desarrollador: Sledgehammer Games, Raven Software

Ventas: 19,82 millones

Plataformas: PS4, Xbox One, PC

Con WWII en 2017 Sledgehammer Games escuchó a la comunidad y volvió al 2003 con la Segunda Guerra Mundial.

Esto fue sin duda un soplo de aire fresco, pero incluso el nuevo modo multijugador no pudo ayudar a CoD WWII a desafiar a juegos de la talla de Word at War.

Call of Duty: Black Ops 4 (2018)

Activision

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2018

Desarrolladores: Treyarch, Raven Software, Beenox

Ventas: 14,3 millones

Plataformas: PS4, Xbox One, PC

Black Ops 4 fue un paso interesante para Call of Duty, en parte porque fue la primera vez que no se incluyó una campaña para un jugador y porque vio a Activision sumergirse en el género battle royale.

Aunque Blackout no se convirtió en el rival de Fortnite o PUBG que los desarrolladores esperaban, sentó las bases para el éxito futuro y todavía es recordado con cariño por una parte de la comunidad.

Call of Duty Mobile (2019) – Todos los Call of Duty en orden

Activision

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2019

Desarrollador: TiMi Studio Group

Descargas: +500 millones

Ingresos: más de mil millones de dólares

En 2019, los desarrolladores empezaron a darse cuenta de lo rentable que es un título free-to-play de calidad para móviles.

Con más de 15 años de armas, mapas y modos a su disposición, Call of Duty Mobile sigue siendo un juego increíblemente popular en Android y iPhone, y sigue siendo bastante fuerte en 2022.

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Activision

Fecha de estreno: 25 de octubre de 2019

Desarrolladores: Infinity Ward, Raven Software, Sledgehammer Games, Beenox, High Moon Studios

Ventas: 30 millones

Plataformas: PS4, Xbox One, PC

Tras unos años de bajas ventas, Infinity Ward buscó darle vidilla a la serie reiniciando los icónicos juegos de Modern Warfare.

Personajes como el capitán Price, Soap MacTavish y Gaz regresaron en una campaña más oscura que se centraba en el lado desgarrador de la guerra. Por su parte, el multijugador volvió a su antigua forma.

Call of Duty: Warzone (2020)

Fecha de lanzamiento: 10 de marzo de 2020

Desarrollador: Infinity Ward, Raven Software, Treyarch, Sledgehammer Games, Beenox, High Moon Studios, Activision Shanghái, Toys For Bob

Descargas: +100 millones

Plataformas: PS4, Xbox One, PC

Si Blackout de 2018 se sumergió un poco, Warzone se zambulló de lleno en el género battle royale. Fusionó los mejores elementos del género con el gunplay de CoD que los jugadores adoraban.

Dos años y más de 100 millones de descargas después, se podría argumentar que ningún juego ha cambiado Call of Duty tan drásticamente desde Modern Warfare en 2007.

Call of Duty: Black Ops Cold War (2020) – En orden

Activision

Fecha de lanzamiento: 13 de noviembre de 2020

Desarrolladores: Treyarch, Raven Software, Sledgehammer Games, Beenox, High Moon Studios, Activision Shanghái y Demonware

Ventas: 30 millones

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Treyarch volvió a transportar a los jugadores en el tiempo en 2020, optando por una ambientación ochentera en Black Ops Cold War. Como secuela del Black Ops original, los personajes favoritos como Alex Mason y Frank Woods hicieron regresaron. Por su parte, el multijugador fue bastante divertido, aunque mantuvo muchos de los elementos que ya habíamos visto antes.

En un año en el que dominó Warzone, BOCW consiguió unas ventas impresionantes y fue muy apreciado desde su lanzamiento.

Call of Duty: Vanguard (2021)

Activision

Fecha de lanzamiento: 5 de noviembre de 2021

Desarrolladores: Sledgehammer Games, Treyarch, Raven Software, Beenox, High Moon Studios, Activision Shanghái, Demonware

Ventas: 30 millones de copias

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Call of Duty Vanguard lleva a la serie de vuelta a la Segunda Guerra Mundial una vez más, pero lamentablemente no pudo estar a la altura de las expectativas. Aunque la jugabilidad característica de CoD estaba ciertamente presente, Vanguard se quedó corto gracias a la falta de innovación y a una serie de fallos frustrantes en el lanzamiento.

Activision ya ha mencionado que el juego no se vendió tan bien como se esperaba, y la atención se centró rápidamente en Modern Warfare 2 de 2022 para cambiar las cosas.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)

Niantic

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2022

Desarrolladores: Infinity Ward, Raven Software, Beenox, Treyarch, High Moon Studios, Sledgehammer Games, Activision Shanghái, Demonware, Toys for Bob

Ventas: por determinar

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Modern Warfare 2 es la última entrega de la franquicia Call of Duty e instantáneamente fue todo un éxito. Las ventas han alcanzado la cifra récord de más de 800 millones de dólares en todo el mundo tras los tres primeros días desde su lanzamiento, lo que lo convierte en el lanzamiento de CoD más exitoso hasta la fecha.

El juego domina las listas de ventas y sigue siendo un gran éxito, a pesar de tener algunos fallos y de haber eliminado mapas populares.

Call of Duty: Warzone 2.0 (2022)

Activision

Fecha de lanzamiento: 16 de noviembre de 2022

Desarrollador: Infinity Ward, Raven Software, Beenox, Treyarch, High Moon Studios, Sledgehammer Games, Activision Shanghai, Toys for Bob

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Aunque mantiene intacta la experiencia original del battle royal, Warzone 2.0 es diferente a lo que los jugadores estaban acostumbrados en el juego original.

Con un sistema de saqueo mejorado, nuevas armas y nuevos modos de viaje, Warzone 2 llega para quedarse y crear un legado propio.

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)

Activision

Fecha de publicación: Noviembre 2023 – por determinar

Desarrollador: Sledgehammer Games

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC TBC

Aunque aún no está confirmado, los rumores apuntan a que Call of Duty 2023 se llamará Modern Warfare 3. Se cree que será una secuela directa de MW2 (2022) desarrollada por Sledgehammer Games.

Si creemos las filtraciones, nació como una expansión para MW2 e incluirá una serie de mapas multijugador del clásico FPS original del mismo nombre. El anuncio oficial debería producirse en los próximos meses, y lo más probable es que se produzca a principios de agosto.

¡Y ya está! Estos son todos los juegos de Call of Duty por orden de lanzamiento. Iremos actualizando la noticia a medida que se vaya expandiendo la saga.