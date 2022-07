Jugadores de Warzone están “hartos” de los problemas de lag de la temporada 4

Load More

No obstante, Activision todavía no ha emitido ningún tipo de comunicado al respecto por lo que podría ser fruto de otro problema dentro del propio jugo.

El problema podría estar relacionado con el sistema antitrampas del juego llamado RICOCHET. Este tiene una función que hace que si se sospecha de un usuario pueda estar haciendo trampas no inflija daño.

La comunidad no dudó en decir que “ los servidores de esta temporada parecen haber empeorado significativamente con el lag y la desincronización ”.

No es nada nuevo que ocurran errores una vez que Activision incluye nuevas actualizaciones dentro del juego. Sin embargo, en esta ocasión los fallos están siendo tan severos que muchos de ellos lo califican como “no jugable”. Algo muy parecido a lo que tuvimos a la temporada 2 Recargada.

Call of Duty Warzone trajo en la temporada 4 grandes cambios. Entre ellos, Bastión de la Fortuna, un nuevo pase de batalla, nuevas armas y una larga lista de modificaciones para equilibrar las armas.

Los jugadores de Call of Duty: Warzone informan que los problemas del lag y desincronización han empeorado significativamente desde la actualización de la temporada 4.

